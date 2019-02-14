Главная » Вооруженные силы, История

Найден авианосец “Хорнет”

08:10. 14 февраля 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:


В Тихом Океане обнаружены останки американского авианосца "Хорнет" поврежденного японской палубной авиацией в битве у островов Санта-Крус, которая закончилась победой японцев.
Авианосец получил сильные повреждения в ходе многочисленных атак японских бомбардировщиков и торпедоносцев, и на исходе битвы был добит американскими эсминцами, затонув лишь после многочисленных торпедных попаданий.
Сам корабль весьма примечательный – именно с него полковник Дулиттл летал бомбить Токио весной 1942 года с помощью бомбардировщиков B-25. Также "Хорнет" деятельно отметился в сражениях у Мидуэя и Соломоновых островов.


B-25 на палубе "Хорнета" во время операции Дулиттла.


Схема авианосного сражения у островов Санта Крус. Несмотря на победу, японцы понесли существенные потери, которые сказались в последующих сражениях.


CGI-реконструкция битвы у островов Санта Крус,


"Хорнет" отчаянно маневрирует пытаясь уйти от атак японцев.


Взрыв после того, как японский пилот направил свой самолет на "Хорнет".


Повреждения надстройки после атаки "камикадзе".


"Хорнет" после налета бомбардировщиков.


Вторая атака. Виден дым от повреждений после первого налета.


"Хорнет" тяжело поврежден.




Крейсер "Нортхэмптон" пытается начать буксировку, чтобы попробовать оттащить авианосец с поля боя.


Последний налет японцев. Авианосец уже обездвижен, а пытавшийся его буксировать крейсер "Нортхэмптон" отошел от "Хорнета", чтобы маневрировать во время японской атаки.


Эсминцы снимают экипаж.


Повреждения "Хорнета" в ходе первой японской атаки.


Повреждения "Хорнета" в ходе второй японской атаки.


Гибель Хорнета.


Ну и свежие кадры обнаруженного авианосца.






Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4777352.html

Метки: 1942, авианосцы, война на тихом океане, вторая мировая война, подводная археология, США, хорнет, Япония
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Знаменитые «49 дней» 17 января 1960-го года
...ларь с углём, и найденные потом на берегу его обломки... почти сразу же, из найденной в рубке газеты «Красная ... и наступила пауза. Асхат Зиганшин: Авианосец «Kearsarge» … Они кричат, а...на горизонте огромный корабль появился, авианосец. Когда и у этих вертолётов...
Поддельно-бодрые астронавты НАСА?
...лишь одно из множества найденных доказательств. Но если астроноты... б) 27 декабря1968 г. Авианосец «Йорктаун». Экипаж «Аполлона – ... 17 апреля 1970 г. Авианосец «Иводзима». Возвращение экипажа «...». 9 февраля 1971 года. Авианосец «Новый Орлеан». Экипаж «Аполлона...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2015
...наблюдение: Как только французский авианосец "Шарль де Голь" ...из пилотов сбитого истребителя найден и задержан местными туркоманами... что один пилот был найден и задержан турецкими военными... Etendard. Напомним, что авианосец также сопровождают два эсминца,...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
... американцы предприняли поисковую экспедицию. Один авианосец, четырнадцать судов, одна субмарина — ...солдаты обнаружили подобные аппараты. Все найденное в условиях строжайшей тайны переместилось... что Грааль все таки был найден. Что же мешало Рану обнародовать...
Конец света 1687г..Обзор катастрофических изменений.. Камчатка, Байкал, Китай-Озеро, Каспий, Пирамиды Гизы и другое...
..., в то время как у найденных при раскопках кораблей было всего... МЫ НАШЛИ КАТЕР А НЕ АВИАНОСЕЦ..Логика однако.. Что сказал на... сравнить с современностью, это как авианосец по сути..Естественно он и...
Новости Украины и Новороссии 05 октября 2017
... крушения «Боинга», и фрагменты лайнера, найденные около месяца назад при обследовании... Пушилин. «Для передачи останков тел, найденных недавно на месте крушения рейса.... Читайте также: Ляшко расстрелял российский авианосец с вертолёта Ми-8 (ВИДЕО...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>