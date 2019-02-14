Найден авианосец “Хорнет”

В Тихом Океане обнаружены останки американского авианосца "Хорнет" поврежденного японской палубной авиацией в битве у островов Санта-Крус, которая закончилась победой японцев.Авианосец получил сильные повреждения в ходе многочисленных атак японских бомбардировщиков и торпедоносцев, и на исходе битвы был добит американскими эсминцами, затонув лишь после многочисленных торпедных попаданий.Сам корабль весьма примечательный – именно с него полковник Дулиттл летал бомбить Токио весной 1942 года с помощью бомбардировщиков B-25. Также "Хорнет" деятельно отметился в сражениях у Мидуэя и Соломоновых островов.B-25 на палубе "Хорнета" во время операции Дулиттла.Схема авианосного сражения у островов Санта Крус. Несмотря на победу, японцы понесли существенные потери, которые сказались в последующих сражениях.CGI-реконструкция битвы у островов Санта Крус,"Хорнет" отчаянно маневрирует пытаясь уйти от атак японцев.Взрыв после того, как японский пилот направил свой самолет на "Хорнет".Повреждения надстройки после атаки "камикадзе"."Хорнет" после налета бомбардировщиков.Вторая атака. Виден дым от повреждений после первого налета."Хорнет" тяжело поврежден.Крейсер "Нортхэмптон" пытается начать буксировку, чтобы попробовать оттащить авианосец с поля боя.Последний налет японцев. Авианосец уже обездвижен, а пытавшийся его буксировать крейсер "Нортхэмптон" отошел от "Хорнета", чтобы маневрировать во время японской атаки.Эсминцы снимают экипаж.Повреждения "Хорнета" в ходе первой японской атаки.Повреждения "Хорнета" в ходе второй японской атаки.Гибель Хорнета.Ну и свежие кадры обнаруженного авианосца.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4777352.html