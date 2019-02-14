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Кому служит российская экономика?

18:56. 14 февраля 2019 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал:

Доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает о манипуляциях со статистикой, объясняет почему увеличение золотовалютного резерва России ведёт к усилению геополитических противников нашей страны. Также учёный-экономист делится своим рецептом деофшоризации крупного капитала и возвращения его в родную гавань в течении одного месяца. Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... https://vk.com/kanalstalingrad https://ok.ru/group/54021826674818 https://twitter.com/KanalStalingrad Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5eF8-Ro_dPI

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Один комментарий»

  • 201 149
    чужой 14 февраля 2019 в 19:56 Ссылка Пометить
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    Ни кто ни куда не гибнет. Ни какие русские евреи здесь непричем.
    Статистика это инструмент. Совершена тяжелейшая и безошибочная работа.
    За долгие годы пришел момент в реализации позиционного преимущества.

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