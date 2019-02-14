Кому служит российская экономика?

Доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает о манипуляциях со статистикой, объясняет почему увеличение золотовалютного резерва России ведёт к усилению геополитических противников нашей страны. Также учёный-экономист делится своим рецептом деофшоризации крупного капитала и возвращения его в родную гавань в течении одного месяца. Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... https://vk.com/kanalstalingrad https://ok.ru/group/54021826674818 https://twitter.com/KanalStalingrad Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5eF8-Ro_dPI