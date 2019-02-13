Сводки от ополчения Новороссии 13 февраля 2019
- 20:55 “Перемирие окончено”: Спартак под обстрелами ВСУ.
- 19:09 Обстановка в районе Крутой Балки. Обстрелы участились.
- 17:11 СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ .
- 16:43 В ДНР открылась уникальная выставка, посвященная воинам интернационалистам.
- 16:20 Офицер НМ ДНР “Шахтёр” о возможном наступлении ВСУ в преддверии выборов.
- 15:42 Подразделения ВСУ за полчаса выпустили по ДНР 20 тяжелых мин на фоне мирных переговоров в Минске.
- 15:02 ВСУ обстреливают населенные пункты и КПП из вооружения стран НАТО.
- 14:53 ВСУ спешно меняют неугодных командиров: сводка о военной ситуации на Донбассе.
- 11:53 Детям прифронтовых территорий ЛНР доставили гуманитарную помощь.
- 11:29 Украинские силовики восемь раз за сутки нарушили “режим тишины”.
- 08:38 В ОБСЕ не поддержали обвинения Киева против России.
- Вчера 23:14 Ну разве это было зря? — Олег Царёв.
“Перемирие окончено”: Спартак под обстрелами ВСУ
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Обстановка в районе Крутой Балки. Обстрелы участились
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СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ
Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов выступил с экстренным заявлением в связи с агрессией ВСУ.
Текст заявления был передан «Русской Весне» Управлением НМ ДНР.
«Экстренное заявление официального представителя УНМ ДНР по обстановке на 13.02.2019.
Командование украинских вооруженных формирований открыто демонстрирует полное игнорирование взятых на себя обязательств, касающихся соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
За сегодняшний день, в то время когда проходит очередной раунд переговоров в Минске, направленных на урегулирование конфликта мирным путем, украинские боевики восемь раз обстреляли населенные пункты Республики из минометов калибром 120 и 82 мм.
По приказу командиров 79-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад военных преступников Курача и Мишанчука по населенным пунктам Жабичево, Спартак, Ленинское, Сосновское, Саханка и району Донецкого аэропорта противник выпустил 46 мин калибром 120 и 82 мм.
Призываем ОБСЕ не оставлять без внимания агрессивные действия украинских боевиков. Мы подтверждаем нашу приверженность курсу мирного урегулирования конфликта, но действия украинской стороны свидетельствуют об обратном. Мир на Донбассе может установиться только тогда, когда все стороны будут в полном объеме соблюдать взятые на себя обязательства».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР открылась уникальная выставка, посвященная воинам интернационалистам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Офицер НМ ДНР “Шахтёр” о возможном наступлении ВСУ в преддверии выборов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Подразделения ВСУ за полчаса выпустили по ДНР 20 тяжелых мин на фоне мирных переговоров в Минске
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреливают населенные пункты и КПП из вооружения стран НАТО
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ спешно меняют неугодных командиров: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки противник 22 раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы 12 населенных пунктов Республики.
На горловском направлении боевики 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад под командованием военных преступников Драпатого и Гараза обстреляли из минометов калибром 82 мм, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия районы н. п.: Зайцево, Широкая Балка и поселок шахты им. Гагарина. Всего была выпущена 21 мина калибром 82 мм.
На донецком направлении с позиций 28-й, 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Марченко, Клочкова и Мишанчука велся огонь с применением минометов калибром 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по н. п.: Ясиноватая, Старомихайловка, Васильевка, Крутая Балка и району аэропорта г. Донецка.
Под обстрелом украинских боевиков вновь оказался район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Сотрудники успели укрыться от мин и пуль, поэтому обошлось без жертв.
На мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п.: Ленинское, Саханка, Сосновское и Коминтерново.
В командовании украинских вооруженных формирований отмечается кадровая перестановка.
Наев посчитал, что командир 93-й бригады Клочков засиделся на своей должности. Все задачи, которые ставились комбригу командующим оккупационными силами с момента прибытия в зону боевых действий, были сорваны. Это и подрыв саперов, проделывавших проход в минно-взрывных заграждениях, и обстрел боевиками 93-й бригады своих спецназовцев.
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Последней каплей, переполнившей чашу терпения Наева, стал срыв задачи, поставленной напрямую из Киева — обеспечение победы Порошенко на выборах. Напомню, что, по имеющимся у нас данным, агитация за действующего президента среди подчиненных Клочкова проводится недостаточно эффективно и солдаты открыто критикуют проводимую им политику.
Просто уволить Клочкова не получилось, за него вступились друзья из генштаба и волонтеры, с которыми у него было взаимовыгодное сотрудничество по нелегальному бизнесу.
Поэтому по сложившейся традиции неугодного комбрига отправили на повышение, подальше от личного состава. На должность командира 93-й бригады назначили другого военного преступника — подполковника Брыжинского.
Командование украинских оккупационных сил продолжает свое участие в агитационной кампании за Порошенко. Населению Украины насильно «вдалбливается» в голову мысль о том, что украинские вооруженные формирования якобы превратились в армию, и все это благодаря президенту. Поскольку с реальными победами, мягко говоря, проблема, то их нужно выдумать.
В пустословные рассказы Муженко и Наева о том, что украинские боевики якобы уверенно продвигаются вперед, тоже уже никто не верит.
В связи с этим принято решение регулярно выкладывать на официальных ресурсах и через ручных блогеров архивные видеосюжеты, демонстрирующие мнимые успехи ВФУ. Часть этих материалов — это видео об успешных действиях ополчения против украинских боевиков в период 2014–2015 годов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Детям прифронтовых территорий ЛНР доставили гуманитарную помощь
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Украинские силовики восемь раз за сутки нарушили “режим тишины”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ОБСЕ не поддержали обвинения Киева против России
Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан не согласился с заявлением постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о «российских военных» в Донбассе.
Ельченко утверждал, что Москва не хочет урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом, по его словам, говорит «количество российского оружия и военных», которые якобы находятся в регионе.
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил спросить у Апакана и спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, много ли те видели в Добнссе войск России, передает ТАСС.
«Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинских постпред и могут ли они их подтвердить?» – заявил Небензя.
Апакан заявил, что в отчетах миссии ОБСЕ не говорилось о «российских военнослужащих». В отчетах «нет никаких личных суждений», только «конкретные факты». Он не подтвердил слова Ельченко.
Напомним, Небензя раздал членам СБ ООН копии резолюции, принятой Совбезом, в которой разъясняется смысл минских договоренностей.
«Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно, – продолжил он. – Не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить минские соглашения». В них о России нет ни слова».
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Ну разве это было зря? — Олег Царёв
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв — о главном вопросе Русской весны.
«Недавно в Москве заказал такси. На телефон пришло уведомление. Обратил внимание на фамилию таксиста. Мой однофамилец — Сергей Царёв. Сел в машину. Молодой, симпатичный парень.
Таксист узнал меня. Заулыбался. Попросил селфи. Сказал, что отправит фото маме. Сказал, что сослуживцы все время его спрашивали — не родственники ли мы. Пока ехали, рассказал свою историю. Он луганчанин. Работал в милиции. Патрульно-постовая служба. Пошёл в ополчение. Их подразделение накрыли минометами. Он выжил, но осколок попал в горло. Шрам под подбородком от уха до уха. Реанимация. Полгода в больнице.
Уехал из Луганска. Я не спрашивал почему, потому что это и так понятно.
Сказал, что когда мы начинали, то не думали, что будет так, как сейчас. Я согласился. Помолчали.
Общаясь с человеком, которого знаешь много лет, можно практически не использовать слова. Кивнуть головой, понимающе помолчать, одобрительно улыбнуться. Но очень редко бывает так с человеком, которого только встретил. Просто однофамилец, но как родной.
Приехали. Пожали друг другу руки. Сергей посмотрел мне в глаза и спросил: “Неужели все зря?”
Лечу в самолете. Возвращаюсь из Москвы. Пресс-конференции. Встречи. Министры, депутаты. Но в голове не это. В голове крутится вопрос, который задал мой однофамилец — неужели все зря?
А ведь сколько тех, с которыми мы начинали — моих товарищей, которые просто не смогут никому задать этот вопрос, потому что не дожили».
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