Сводки от ополчения Новороссии 13 февраля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 22 раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы 12 населенных пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад под командованием военных преступников Драпатого и Гараза обстреляли из минометов калибром 82 мм, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия районы н. п.: Зайцево, Широкая Балка и поселок шахты им. Гагарина. Всего была выпущена 21 мина калибром 82 мм.

На донецком направлении с позиций 28-й, 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Марченко, Клочкова и Мишанчука велся огонь с применением минометов калибром 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по н. п.: Ясиноватая, Старомихайловка, Васильевка, Крутая Балка и району аэропорта г. Донецка.

Под обстрелом украинских боевиков вновь оказался район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Сотрудники успели укрыться от мин и пуль, поэтому обошлось без жертв.

На мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п.: Ленинское, Саханка, Сосновское и Коминтерново.

В командовании украинских вооруженных формирований отмечается кадровая перестановка.

Наев посчитал, что командир 93-й бригады Клочков засиделся на своей должности. Все задачи, которые ставились комбригу командующим оккупационными силами с момента прибытия в зону боевых действий, были сорваны. Это и подрыв саперов, проделывавших проход в минно-взрывных заграждениях, и обстрел боевиками 93-й бригады своих спецназовцев.

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Последней каплей, переполнившей чашу терпения Наева, стал срыв задачи, поставленной напрямую из Киева — обеспечение победы Порошенко на выборах. Напомню, что, по имеющимся у нас данным, агитация за действующего президента среди подчиненных Клочкова проводится недостаточно эффективно и солдаты открыто критикуют проводимую им политику.

Просто уволить Клочкова не получилось, за него вступились друзья из генштаба и волонтеры, с которыми у него было взаимовыгодное сотрудничество по нелегальному бизнесу.

Поэтому по сложившейся традиции неугодного комбрига отправили на повышение, подальше от личного состава. На должность командира 93-й бригады назначили другого военного преступника — подполковника Брыжинского.

Командование украинских оккупационных сил продолжает свое участие в агитационной кампании за Порошенко. Населению Украины насильно «вдалбливается» в голову мысль о том, что украинские вооруженные формирования якобы превратились в армию, и все это благодаря президенту. Поскольку с реальными победами, мягко говоря, проблема, то их нужно выдумать.

В пустословные рассказы Муженко и Наева о том, что украинские боевики якобы уверенно продвигаются вперед, тоже уже никто не верит.

В связи с этим принято решение регулярно выкладывать на официальных ресурсах и через ручных блогеров архивные видеосюжеты, демонстрирующие мнимые успехи ВФУ. Часть этих материалов — это видео об успешных действиях ополчения против украинских боевиков в период 2014–2015 годов.

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