Успешность бизнеса на 90% зависит от общества. Никита Кричевский

Концептуал СМИ Экономические итоги в программе «Неделя в цифрах»

Экономист и публицист Никита Кричевский в студии радио «Комсомольская правда» отвечает на вопросы слушателей и дарит за лучший комментарий свою новую книгу «Истоки государственного лицемерия», недавно вышедшую в издательстве «Концептуал».



Как из России вывозят деньги и что с этим можно сделать? За что посадили сенатора Арашукова? Будет ли более серьёзное разбирательство по этому делу с выяснением роли Газпрома? Почему не арестован глава Карачаево-Черкесии?



Зачем Владимир Путин выступил в Доме музыки? Что такое корпоративно-социальная ответственность, о которой говорил Президент? Как заставить бизнес строить социальные предприятия? Где проходит грань между превращением бизнеса в дойную корову и социальной безответственностью, которой он отличается сейчас?



Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:



Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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