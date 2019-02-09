Знакомьтесь: захватчики Земли. Часть 4.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

от автора проекта «отстоя.NET»

1. Постановка вопроса.

Кто внимательно прочитал предлагаемые «Протоколы», «катехизис» и «исповедь», если он, конечно, способен критически и аналитически мыслить, неизбежно должен прийти к выводу о том, что в обозримой истории всегда существовал народ или некоторая его часть, которая является совершенно определённым инструментом для достижения более высокой цели – абсолютной власти над нашей планетой. В частности, еврейский народ в своё время действительно был избран и, вероятно, даже целенаправленно выведен искусственно. Но кем, для чего и, главное, как именно – об этом я и хотел бы рассказать.

Абстрагируясь от морально-этических принципов, первый вопрос, возникающий при прочтении этих документов, – каким образом можно проводить такую стабильную и эффективную политику на протяжении времени, значительно превышающем период жизни нескольких поколений? Как это возможно в условиях изменяющихся климата, количества народонаселения, технического прогресса, силовых, культурных, экономических, научных, финансовых и политических центров в мире?

Лишь задать себе такой вопрос – означает сразу понять, что никакие явные или тайные всемирные организации евреев или масонов к этому процессу никакого отношения не имеют. В противном случае случались бы трения, расколы, противоречия внутри такой гипотетической суперорганизации, диктуемые изменяющимися факторами во времени и пространстве, возникающими разными интересами внутренних или территориально распределённых групп; рано или поздно стало бы известно о текущих планах и состоянии организации от недовольных членов, по тем или иным причинам отторгнутым от неё.

Посему у различных исследователей (конспирологов и сторонников теорий заговора) имеются очень большие проблемы с доказательной частью. Факты они могут собрать и систематизировать, но вот механизмы работы этой невидимой системы постоянно остаются вне их поля зрения, за рамками адекватного анализа. Очень кратко и доходчиво эту мысль высказали авторы «Лукоморья»:

«Вкратце, у теорий заговора одни и те же проблемы совместимости с реальностью: приписываемые заговорщикам способности глобального контроля вкупе с полной секретностью требуют безупречной работы механизма заговора, что при заявленных целях (контроль над миром), наличных силах (относительно небольшая группа людей) и времени действия (десятилетия, века, а то и тысячелетия) исполнимо чуть менее, чем никак. Возможность некоей группы заговорщиков или тайного общества влиять на ход истории не намного превышает роль влияния отдельной личности.

В отличие от миров фэнтези, в нашей реальности человек или группа людей, не обладающих сверхспособностями, не могут радикально изменить ситуацию. Они могут изменить направление существующих тенденций, ускорить или отсрочить то или иное развитие событий, но для того, чтобы случилось что-то большее, усилий этой группы, как правило, недостаточно. Чтобы иметь шансы на удачу, заговор должен быть локальным и преследовать легко достижимые цели.»

Итак, любые глобальные заговоры или организации должны легко проявляться вследствие своей деятельности. Но в действительности всё обстоит с точностью до наоборот. Множество тайных и явных организаций, создаваемых, эффективно выполняющих свои функции, добивающиеся целей, изложенных в Протоколах, а потом – по мере надобности ликвидируемых, явным образом управляются общей невидимой рукой, работающей по единому плану! Эти организации уже не менее двух веков покрывают своим влиянием, без преувеличения, весь мир и все аспекты деятельности народов. Сюда относятся церкви всевозможных вероисповеданий и конфессий, система науки и образования, средства массовой дезинформации, а также все без исключения общественные и государственные структуры – национальные и надгосударственные.

Степень влияния на каждую такую структуру и методика управления ею зависят от задач, которые она призвана решать. К примеру, если в церковных делах необходима спартанская дисциплина и беспрекословное подчинение верховным иерархам, включая целование ног и лобызание рук, то в случае творческих общественных организаций допускается большая степень свободы, жестко ограничиваемая лишь мировоззренческими или научными рамками, в которых полагается творить их членам. При нарушении установленных границ член любой легальной организации оказывается не только вне её круга, но лишается средств к существованию, а иногда даже и жизни, в зависимости от важности проступка.

Спрашивается, как всем этим можно на протяжении столетий и в каждый конкретный момент времени столь эффективно управлять? Не стоит же, в самом деле, между каждыми двумя гоями специально обученный жидомасон с той целью, чтобы они не могли общаться между собой напрямую.

Да, конечно, существуют эффективные методики манипуляции общественным сознанием с помощью средств массовой дезинформации, а также сформированное мировоззрение и базовая система оценок абсолютного большинства населения, поддерживаемые системой «образования» и государственного управления, с помощью которых народы и личности сами держат себя в узде или же бросаются в очередную пропасть самоуничтожения, как стадо ошалевших животных. Кроме того, на сегодняшний день во всём мире создана сверхэффективная система кредитно-финансового рабства, создающая иллюзию «свободных рынков» труда и рабочей силы.

Поэтому нужно чётко представлять, что декларируемые в Протоколах цели давно достигнуты, и на сегодняшний день, очевидно, поставлены новые, более далеко идущие цели и созданы соответствующие методики достижения этих целей. При этом большинство населения и далее полностью ограждено от обсуждения данной темы, т.е. фактически является стадом скота, содержащимся в загоне по неведомым им причинам.

Так, на сегодняшний день уже отчётливо прослеживается тенденция снижения роли еврейских организаций в расшатывании и дестабилизации ситуации в тех странах и регионах, где это было необходимо захватчикам Земли ранее. Даже в оплоте мировой еврейской элиты – американском государстве – еврейское лобби существенным образом сузило сферы своего влияния.

Дело в том, что их навыки и методы теперь оказались не нужны, поскольку цели рассмотренного в Протоколах этапа – уничтожение монархий и внутренней структуры «гоевских» государств, а также аристократии духа – полностью достигнуты. Еврейство теперь занято практически только вопросами самосохранения, перегруппировкой по территориям, концентрацией вокруг финансово-экономических институтов и сферы развлечений. А само управление национальными анклавами возложено теперь на плечи партийных «элит» и государственных спецслужб.

Отсюда следует неумолимый вывод, что этнически наднациональный организм евреев обречён. Поэтому я даже не буду всерьёз останавливаться на этом вопросе. Отслуживший своё инструмент выбрасывают или, в лучшем случае, оставляют на полке в музее, если ему очень повезёт.

Мы поговорим о более глобальной проблеме, которая мучает сторонников теорий заговора, конспирологов всех мастей, авторов книг и исследований на тему о могуществе «невидимой руки». Эта проблема чисто прикладная. Главный вопрос заключается в том, каким образом осуществляется управление трансформацией обществ на исторически больших временных промежутках. А такое управление невозможно без того, что каждый индивидуум всемирной организации должен знать, как ему поступать в любой конкретной ситуации.

Практика детального описания правил поведения в виде «талмудов» здесь не подходит, ибо управляемому индивидууму приходится каждый момент своей сознательной жизни проводить в обществе довольно смышлёных рабов, способных создать слуге дьявола миллион неожиданных проблем, не решаемых в рамках его предустановок. Даже скурпулёзно создаваемая система взращивания готовых управленческих кадров, обученных психологии гоев и искусству управления ими, не может создать сносно применимый продукт в тех современных областях человеческой деятельности, где изворотливость и паразитирование гарантированно изживаемы в принципе (программирование, спорт, военное дело и т.д.).

Итак, как же это работает!?

«Внешнее масонство служит слепым прикрытием ей и её целям, но план действий этой силы, даже самое её местопребывание для народа всегда останется неизвестным.» (Протокол 4)

Ну, это они зря… Ведь сами же и признают: «Нет ничего опаснее личной инициативы: если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор.» (Протокол 5)

Действительно, чтобы разрушить маскировку этого невидимого храма, достаточно указать принципы его работы и местоположение, причем сделать это в доступной и понятной форме для читателя любого уровня подготовки.

Как говорят, когда хочешь что-либо хорошо спрятать, оставь это на самом видном месте. Почему же миллиарды людей не смотрят на это место? Они смотрят, но не видят! А не видят они потому, что им навязано ложное мировосприятие, в рамках которого на данном месте исследуемого предмета нет, а вместо него находится пустота.

Заглянем же в эту «пустоту».

Нам придется сказать об очень разных явлениях, которые на первый взгляд не имеют к рассматриваемому вопросу никакого отношения. Однако, я прошу читателя запастись терпением, рассматривая части большого паззла и вспоминая известные и малоизвестные свойства этих частей. Результат – собранная картина – даст Вам возможность пониматьпроисходящее и принимать свои решения в каждой ситуации.

Итак, приступим.

* * *

Вот уже полторы сотни лет учёные-энтомологи бьются над загадками жизненного уклада насекомых, проживающих в виде семейств или роёв. Пчёлы, осы, шмели, муравьи, термиты задали столько неудобных вопросов ортодоксальной биологической науке, что даже некоторые группы таких вопросов являются полностью умалчиваемыми и выведенными за рамки любых научно-прикладных исследований.

Первая группа запрещённых вопросов касается аспектов сложнейшего поведения единичных индивидуумов из семьи или роя, когда для обеспечения элементарного анализа или даже записи последовательностей рефлексов для выполнения самых различных заданий в непрерывно изменяющейся среде и обстановке у такого экземпляра не имеется вообще каких бы то ни было телесных органов.

Официальная биология приписывает интеллект и рефлексы животных деятельности мозга. Несмотря на то, что сама эта парадигма является в корне ошибочной, в случае насекомых-членов роя невозможно положиться даже на такую гипотезу, поскольку у них головной мозг как таковой отсутствует в принципе, будучи заменённым т.н. ганглионарной сеткой. Эта система состоит из нервных волокон с утолщениями-узлами, которые используются, по-видимому, только для управления и обратной связи с телом. Всё это очень похоже на электропроводку автомобиля с фишками-контактами в нужных местах. Муравей или пчела больше похожи на биороботов, управляемых по радио, чем на высокоорганизованных животных с условными рефлексами.

В то же время, закрытые исследования поведения муравьёв показывают уровень адекватности реакций обыкновенного лесного муравья на задачи меняющейся обстановки на уровне интеллекта двухмесячного щенка породистой собаки. Как говорится, почувствуйте разницу…

Вторая группа замалчиваемых вопросов относится к загадкам уклада жизни семьи или роя насекомых. Известно, что все механизмы этого сообщества работают удивительно слаженно, отрабатывая именно те задачи, которые возникают перед семьёй или любой конкретной группой особей в данный конкретный момент. Признание семьи или роя насекомых единым организмом является своеобразным табу для материалистической науки, поскольку в силу своих мировоззренческих ограничений она не в силах придумать механизмы, им управляющие.

Доходит до смешного. На полном серьёзе выделяются огромные средства и строятся дорогостоящие лаборатории для химического анализа меток муравьёв, которые они оставляют за собой при прокладке новой «тропы». Считается, что, регулируя химический состав неких выделений, насекомые могут передавать с их помощью информацию друг другу. Например, утверждается, что самец майского жука с помощью своих усиков способен уловить запах самки на расстоянии в несколько километров, причём количество этого запаха может измеряться несколькими молекулами. Зачем ему это нужно при наличии огромного множества самок в непосредственной близости – такой вопрос даже не рассматривается. Другие грантоеды не жалеют времени и сил для изучения танцев пчёл, якобы намереваясь расшифровать некий язык, с помощью которого пчёлы рассказывают друг другу о местоположении добычи.

Как Вы понимаете, воз и ныне там. Химический состав феромонов майских жуков рассказывает об их любви не больше, чем химический состав человеческих феромонов о стихах Пушкина. Да и «танцы» пчёл могут рассказать о координатах цветов не больше, чем украинский гопак о рецепте приготовления полтавских галушек.

Наконец, третья группа неудобных вопросов очерчивает загадки самосохранения и воспроизведения роя.

Экспериментально доказано, что если у семьи пчёл удалить матку, то практически сразу «сёстры-сиделки» начинают выкармливание одной новой матки. Загадка состоит в том, что пчёлы-«домохозяйки», обслуживающие матку, никак не могли контактировать с пчёлами, выращивающими молодняк.

У африканских термитов с маткой дело обстоит значительно круче. Если семье грозит затопление или уничтожение огнём, матка телепортируется в новое, обязательно безопасное, место. Практически, то же самое происходит в семьях американских муравьев атта. Если у исследователей возникает стойкое намерение извлечь или повредить матку для каких-либо целей, они могут в намеченном месте её не найти: матка будет телепортирована в другое место, причём вместе с прочнейшей камерой, сквозь отверстия которой происходит кормление и извлечение яиц. Писатели сюжетов для голливудской фантастики отдыхают…

Да и зачем далеко ходить: наши местные пчёлы при хорошем кормлении разделяют рои. Происходит выкармливание второй матки, вместе с которой из улья вылетает рой. Причём в этом рою уже находится достаточное количество пчёл всех необходимых специализаций, поэтому после нахождения подходящего места новая семья сразу начинает полноценную жизнь.

И последний пример. Для создания новой семьи или роя насекомым соответствующего вида обязательно нужна «критическая масса» по количеству. Подмечено, что муравьи начинают жить полноценной жизнью семьи только после достижения некоторой численности своих сородичей, например, 5 тысяч. Пока это количество меньше хотя бы на один экземпляр, вид занимается только одним делом – размножается: матка «штампует» огромное количество «задохликов» с полупрозрачными тельцами. Главное – произвести нужное количество «населения», иначе нельзя… что?

Правильно – включить программу функционирования организма-семьи!

Вот мы и подошли к ключевой теме нашего исследования. И, хоть всё сказанное далее не может претендовать на строгое математическое доказательство, но аналогии столь красноречивы, что пройти мимо них было бы большим грехом против научного поиска.

* * *

В последние годы начала формироваться новая мировоззренческая парадигма, предвестниками которой были ещё полуофициальные учёные-«торсионщики». Суть её состоит в том, что весь наш мир представляет собой ни что иное как результаты функционирования специальных программ, выполняющихся на нематериальном или инфрафизическом уровне реальности. С помощью такого подхода объясняются решительно все непонятные явления и неразрешимые парадоксы, если смотреть на них с точки зрения официальных, материалистических прикладных наук – физики, химии, геологии, биологии, астрономии… Область охвата этой парадигмы полная – начиная от законов существования элементарных частиц и причин гравитации, заканчивая явлениями, наблюдаемыми в общественной среде человечества.

Самое интересное – процесс появления этого мировоззрения. Согласно известному закону диалектики, количество прикладных исследований, непрерывно расширявшихся и углублявшихся в различные секторы естествознания, совершенно закономерно перешло в качество, т.е. вгипотезу, позволившую срастить духовный и материальный миры в единую непротиворечивую живую систему.

Овладение этим подходом позволяет совершенно по-новому взглянуть на самые разные проблемы и загадки нашего бытия. В частности, с лёгкостью преодолимы завалы и тупикисовременной теоретической физики, химии, астрономии; вопросы о сути наследственности, биохимических процессов, видообразования и эволюции; оказываются легко разрешимымизагадочные события и явления; и многое, многое другое, ждущее своих исследователей, вооруженных новыми взглядами на мир.

В свете вышесказанного, семья или рой насекомых являются единым организмом, программы-мысли которого управляют каждым членом роя точно так же, как управляет телом человека программа-дух, устраняющаяся от своих обязанностей в момент нашей физической смерти. Разница между человеком и муравейником состоит просто в том, что клетки тела человека разных специализаций соединены между собой физически, а у муравейника – нет.

Эта главная проблема ортодоксальной биологии и энтомологии легко объяснима в двух предложениях, лишь только понимаешь суть вещей!

Отсюда становится понятно, почему муравей оказывается не глупее целого организма – он просто является его неотъемлемой частью. Никому ведь не приходит в голову наделять разумом человеческую руку, которая так много умеет. То же самое можно сказать об автоматической замене матки насекомых – это аналог отращивания оторванного хвоста у ящерицы или регенерации тканей на порезанном пальце. Дупликация маток и разделение роёв – деление бактерий в благоприятной среде или перепроизводство особей вида с последующим захватом нового ареала обитания: всё по аналогии.

Что касается телепортации матки термитов, то, вероятнее всего, это аналог спонтанной телепортации живых существ, только в данном случае – необходимое свойство для организма, имеющего в программе функционирования своего вида такую «опцию». Кстати, термит – на санскрите буквально означает «святая мысль». Подумал, захотел – и ты уже в другом месте.

И почти все эти свойства, кроме, может быть, телепортации, не являются осознанными, а только автоматическими. Не это ли лучшая иллюстрация к идее о программном управлении биологической жизнью?!

Источник: http://otstoja.net/psm/30/