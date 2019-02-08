Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2019
- 15:13 Углегорск. 4 года спустя.
- 12:41 Помощь пожилым жителям Петровского района Донецка.
- 08:19 Вторая годовщина гибели Михаила «Гиви» Толстых (ВИДЕО).
- Вчера 19:57 ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста, доставлявший уголь в прифронтовые районы.
Углегорск. 4 года спустя
Репортаж из Углегорска в связи с 4-й годовщиной освобождения города от украинских оккупантов в ходе Дебальцевской операции.
Именно освобождение Углегорска в результате неожиданной для командования ВСУ (которое пребывало в уверенности, что оборонительная операция после боев под Санжаровкой, Троицким и Чернухино идет успешно) атаки стало предвестником развала обороны украинских войск на Дебальцевском выступе – после Углегорска было занято Логвиново и перерезана трасса Дебальцево-Артемовск, что вынудило оказавшиеся в оперативном окружении части ВСУ прорываться по пересеченной местности, бросая технику и аммуницию.
Город существенно пострадал в ходе уличных боев, где были разгромлены украинские части оборонявшие город и последствия этого достаточно наглядно видны в репортаже.
По сути и сейчас Углегорск является прифронтовым городом, где зачастую можно услушать работу артиллерии на Светлодарской дуге.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Помощь пожилым жителям Петровского района Донецка
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Вторая годовщина гибели Михаила «Гиви» Толстых (ВИДЕО)
Два года назад не стало Михаила «Гиви» Толстых. Теракт оборвал жизнь героя Новороссии, верившего в неё, верившего в нашу победу несмотря ни на что.
Примерно в это же время, утром 8 февраля 2017 года, мы выпустили новость-молнию, верить в которую не хотелось. Короткий ужасный заголовок «МОЛНИЯ: Гиви погиб» будто бил хлыстом.
Кадры обугленной комнаты, нескончаемая очередь людей в чудовищно холодный февральский день похорон. Он пережил своего боевого товарища Арсена Павлова, но не увидел похорон «Бати».
Его вклад в дело обретения Донбассом независимости сложно переоценить. В самые тёмные дни 2015 года его подразделение освобождало аэропорт, откуда украинскими карателями велись бесчеловечные обстрелы прилегающего Киевского района Донецка.
А ещё он всегда верил в Победу. И говорил об этом во многих интервью: «Точно знаю одно — мы победим. Военным путём, дипломатическим, но мы победим».
Герой Новороссии «Гиви», навсегда в нашей памяти.
19.07.1980 — 08.02.2017
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ обстреляли грузовик Красного Креста, доставлявший уголь в прифронтовые районы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com