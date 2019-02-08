Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2019

Два года назад не стало Михаила «Гиви» Толстых. Теракт оборвал жизнь героя Новороссии, верившего в неё, верившего в нашу победу несмотря ни на что.

Примерно в это же время, утром 8 февраля 2017 года, мы выпустили новость-молнию, верить в которую не хотелось. Короткий ужасный заголовок «МОЛНИЯ: Гиви погиб» будто бил хлыстом.

Кадры обугленной комнаты, нескончаемая очередь людей в чудовищно холодный февральский день похорон. Он пережил своего боевого товарища Арсена Павлова, но не увидел похорон «Бати».

Его вклад в дело обретения Донбассом независимости сложно переоценить. В самые тёмные дни 2015 года его подразделение освобождало аэропорт, откуда украинскими карателями велись бесчеловечные обстрелы прилегающего Киевского района Донецка.

А ещё он всегда верил в Победу. И говорил об этом во многих интервью: «Точно знаю одно — мы победим. Военным путём, дипломатическим, но мы победим».

Герой Новороссии «Гиви», навсегда в нашей памяти.

19.07.1980 — 08.02.2017

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