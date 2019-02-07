Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2019

Интересную видеозапись с украинского беспилотного летательного аппарата обнародовал донецкий Telegram-канал Inside Donetsk. Адресовано оно тем, кто верит, что ВСУ «работают на подавление».

Итак, на кадрах артдивизион 54-й механизированной бригады ВСУ, часть которого дислоцирована под Золотым (ЛНР), обстреливает позиции защитников Донбасса, потому что на них стоит КамАЗ с зенитной установкой.

Зенитные установки, по условиям Минских соглашений, могут там находиться.

Внимательный зритель заметит, что сама ЗУ-23-2 скрыта сугробом снега. Видео снято 2 февраля, а на Донбассе нет осадков вот уже десять дней. Лежащий на земле снег тает, новый не выпадает. Стало быть, зенитная установка стоит «без работы» уже давно. Сам КамАЗ, на котором стоит ЗУ, тоже под снегом.

Получаем вполне формальную отговорку украинских оккупантов — «операция „Расплата” с лихвой»: их разведка обнаружила вооружения (ещё раз подчеркнём: не нарушающие Минск), и артдивизион, который как раз нарушает Минские соглашения, наносит удар, корректирующийся с воздуха, что опять же идёт вразрез с Минскими соглашениями.

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