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Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2019

12:45. 7 февраля 2019 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:

Военнослужащие Народной милиции провели экскурсию кадетам

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Операция «Расплата с лихвой»: как ВСУ «работают на подавление» на Донбассе (ВИДЕО)

Операция «Расплата с лихвой»: как ВСУ «работают на подавление» на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Интересную видеозапись с украинского беспилотного летательного аппарата обнародовал донецкий Telegram-канал Inside Donetsk. Адресовано оно тем, кто верит, что ВСУ «работают на подавление». 

Итак, на кадрах артдивизион 54-й механизированной бригады ВСУ, часть которого дислоцирована под Золотым (ЛНР), обстреливает позиции защитников Донбасса, потому что на них стоит КамАЗ с зенитной установкой.

Зенитные установки, по условиям Минских соглашений, могут там находиться.

Внимательный зритель заметит, что сама ЗУ-23-2 скрыта сугробом снега. Видео снято 2 февраля, а на Донбассе нет осадков вот уже десять дней. Лежащий на земле снег тает, новый не выпадает. Стало быть, зенитная установка стоит «без работы» уже давно. Сам КамАЗ, на котором стоит ЗУ, тоже под снегом.

Получаем вполне формальную отговорку украинских оккупантов — «операция „Расплата” с лихвой»: их разведка обнаружила вооружения (ещё раз подчеркнём: не нарушающие Минск), и артдивизион, который как раз нарушает Минские соглашения, наносит удар, корректирующийся с воздуха, что опять же идёт вразрез с Минскими соглашениями.

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Зима идёт к концу, Победа будет за нами! — интервью с народной певицей Новороссии Юлией Чичериной (ФОТО, ВИДЕО)

Зима идёт к концу, Победа будет за нами! — интервью с народной певицей Новороссии Юлией Чичериной (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Большое интервью с российской рок-певицей, музыкантом, автором и исполнителем авторских песен. Юлия Чичерина известна своей активной поддержкой Донбасса и её защитников.

Много раз она посещала бойцов на передовых позициях, где презентовала свои песни о войне на Донбассе.

В интервью ветерану ополчения ДНР и военкору Геннадию Дубовому певица рассказала о своем творчестве и отношении к событиям, происходящим на донбасской земле. Юлия поделилась планами на ближайшее время, а также рассказала о своем скором визите в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

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Зима идёт к концу, Победа будет за нами! — интервью с народной певицей Новороссии Юлией Чичериной (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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