Что бывает, когда за дело берутся дилетанты

Источник: РИА ФАН

В любом деле работает правило: когда им начинают заниматься дилетанты, дело страдает. Или пострадает, раньше или позже. За примерами далеко ходить не надо. В позднем СССР и «ранней» Российской Федерации дипломатией начали заниматься дилетанты. Внешнеполитические уступки Советского Союза продавливал лично Михаил Горбачев. Серия стратегических уступок со стороны СССР на международной арене вошла в историю под названием «новое мышление», внутри государства её назвали «перестройкой». Вся суть этого процесса может быть сведена к двум постулатам: Советский Союз от чего-то отказывается, а Запад за это дает ему очень дорогие кредиты, хлопает по плечу лидера и называет Горбачева великим и мудрым политиком. Потом — дает Михаилу Сергеевичу Нобелевскую премию мира, а народу — «ножки Буша».

Всех уступок Горбачева перечислить не получится, что-нибудь обязательно забудем. Их было так много, и с определенного времени они пошли так густо, что для их описания нужен отдельный перечень. Сдача и роспуск Варшавского блока — мы распускаем военную структуру, а противостоящий нам блок НАТО остается. Когда Горбачева спросили, почему нет никаких гарантий роспуска Североатлантического альянса вслед за Варшавским договором, он сказал, что они не нужны. Зачем НАТО, если нет «советской угрозы»? Сами распустят НАТО!

Только дилетант мог одним росчерком пера уничтожить СЭВ — Совет экономической взаимопомощи. Это был своего рода аналог Таможенного союза, это была наша экономическая структура. В ней все расчеты между партнерами велись в виртуальной валюте — переводном рубле. Продала страна внутри СЭВ свою продукцию, она могла внутри него купить все что угодно. Такая постановка вопроса приводила к тому, что все соцстраны активно развивали свою промышленность и сельское хозяйство. И вот в один прекрасный день Горбачев от лица СССР заявил, что СЭВ переходит на «цивилизованные рельсы». Это значило, что вся торговля внутри социалистического экономического блока переходит на доллары. Логично? Нет. Потому что долларов ни у кого не было, никто ничего купить ни у кого не может. А у кого доллары есть? У США. К кому теперь пойдут за кредитами? К Вашингтону. Кто будет рулить в Европе и в мире? Тот, кто дает доллары в долг.

Так, за один день дилетант Горбачев передал Штатам всю зону влияния СССР. Причем бесплатно. Кто ему это посоветовал, сказать сложно. Но, полагаю, что часть действий Михаила Сергеевича была вызвана действительно непониманием механизма работы системы, а не желанием предать Родину. Горбачев был дилетантом, идеалистом и честолюбцем. Помните, как пели лиса Алиса и кот Базилио: «На дурака не нужен нож. Ему немного подпоешь — и делай с ним что хошь».

Дальнейшие последствия для всей экономики стран — участниц СЭВ были печальными. Промышленность и часть сельского хозяйства была уничтожена. Нет более венгерских автобусов «Икарус», нет натурального болгарского кетчупа с улыбчивой девушкой на этикетке. Чехословацкие оружейные заводы давно встали «на прикол», исчезли польские судоверфи, работник которых, усатый Лех Валенса, призывал «бороться за свободу».

Произошло это следующим образом: когда Горбачев парализовал работу СЭВ, американцы и другие «капстраны» стали давать кредиты. Только приобретать надо продукцию было в основном… у них же! Товарооборот внутри СЭВ прекратился. В итоге вся промышленность участников этой организации была быстро приведена в «лежачее положение». Далее приватизация, распродажа и ликвидация целых отраслей. По сути — деиндустриализация. Кое-где ликвидировали и сельское хозяйство, например в Болгарии. Теперь томаты там почти не производят — для этой роли у Запада есть Турция. А для «болгарского» перца у «свободного мира» есть Голландия, поэтому болгарские крестьяне его более выращивать не должны. Квоты!

Так может, Горбачев и его советники не могли просчитывать свои действия на шаг вперед? Не знали правил работы экономической и политической машины Запада? Тогда они были дилетантами. Если все знали и понимали, значит, они сознательно осуществляли определенные шаги, и тогда имя им совершенно другое…

Всегда и всем должны заниматься профессионалы. Они всегда есть. С ними надо советоваться, учитывать их мнение и опыт. Тем более в таких деликатных сферах, как международная политика и экономика.

А вот свежий пример того, что бывает, когда за дело берутся дилетанты. В конце января в Москве прошел митинг в защиту Курил. Курильские острова — неотъемлемая часть России, и их принадлежность не должна даже обсуждаться с японской стороной. С этой точкой зрения я совершенно согласен. Однако во время проведения вышеуказанного мероприятия произошел весьма характерный эпизод. Которого бы не было, если бы организацией занимались не дилетанты, не разбирающиеся в японско-российских отношениях. Или кто-то из политических лидеров митингующих посоветовался бы со специалистами.

Например, с профессором, доктором исторических наук, востоковедом, автором многих научных и публицистических работ по истории Второй мировой войны, российско-японских и других международных отношений Анатолием Аркадьевичем Кошкиным.

Что же произошло? А вот что. Цитирую А. А. Кошкина: «На митинге в защиту Курил на Суворовской площади организаторы распространяли значок с надписью «Не отдадим Курилы» и изображением кукиша. Когда я увидел значок, оторопел. Ведь в Японии кукиш — это очень неприличный жест, вроде поднятого среднего пальца в Европе и Америке. Но было поздно.

Изначально же кукиш в Японии означал готовность проститутки «обслужить» клиента. Присутствовавшие на митинге многочисленные японские корреспонденты телеканалов и газет, думаю, были в недоумении. Боюсь, они подумали, что этот жест был специально выбран, чтобы уязвить японцев, хотя, конечно, такого умысла у создателей значка быть не могло».

Вот так бывает, когда за дело берутся дилетанты…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100328