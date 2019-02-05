Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2019

Карта обстрелов 05 февраля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Стрельба “в молоко”: БПЛА показал неточную стрельбу ВСУ по КП ЛНР

54-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала кадры с беспилотника, на которых демонстрируется обстрел опорного пункта народной милиции ЛНР. Речь идёт о пункте, расположенном в районе населённого пункта Золотое. Примечательно, что после сообщений пресс-штабе НМ ЛНР об обстреле со стороны ВСУ окрестной Золотого, на Украине сначала отрицали этот факт. Теперь вместо отрицания решили предъявить “победу”.

Украинские волонтёры назвали обстрел «тщательно спланированной операцией», которая привела к «уничтожению ВОП врага».



Из публикации волонтёра Юрия Мысягина в Фейсбук:

“Когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны и операция “Расплата” началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КамАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их, кстати, в сводках не было. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат, так как решето”.

Добавлено:

“Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом.

Из 12-14 человек находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек”.



Если же обратить внимание на то видео (предоставляется по ссылке), которое публикуется на странице в Фейсбуке, то можно констатировать, что версия об «уничтожении КП» сильно преувеличена. Та самая 54-я бригада, которая вела обстрел, умудрилась послать «в молоко» не менее десятка боеприпасов. Огонь вёлся так, что все находившиеся в опорном пункте военнослужащие НМ ЛНР успели перебраться в укрытие. А само «уничтожение» оказалось таким, что даже после 8-го выпущенного с позиций ВСУ боеприпаса основные сооружения не пострадали – из печной трубы даже продолжал идти лёгкий дымок, печь действовала.



В этой связи удивляет термин «всё, что находилось в середине, восстановлению уже не подлежит».



Машины уничтожены – да. Но вот до этой самой «середины» не долетел ни один украинский боеприпас, что прекрасно видно на кадрах с БПЛА ВСУ.



В комментариях украинские пользователи высмеяли заявление об «уничтожении КП», признав работу украинской бригады непрофессиональной.



Пользовательские комментарии в Фейсбуке:

“Термин «уничтожен» имеет совсем иное значение. То, что мы увидели, находится между «побеспокоен» и «подавлен» (временно). Дайте мой аккаунт руководителю стрельбы, пусть наберёт по месседжеру. Я ему расскажу, где он … не профессионал”.

“Плохо отстрелялись”.

“За все время обстрела семь человек выбежали из зданий, причем в момент, когда они перебегали в окопы, обстрелов почему-то не происходило! По времени это секунд двадцать! Вывод – вполне возможно, что им дали необходимое время для “эвакуации”, и они спокойно покинули свои позиции!”

Большинство боеприпасов ушли “в молоко”.

источник

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