Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2019

Военкор и ветеран ополчения ДНР Геннадий Дубовой вместе с комбатом Викингом, начальником Штаба Союза Добровольцев Донбасса и сотрудницей репортёром Еленой Павлюк побывал в гостях у народной певицы Новороссии, всеми нами любимой Юлии Чичериной.

Интервью чуть позже, а пока — ЭКСКЛЮЗИВ, подарок Юлии бойцам на передовой: песня на стихи военного корреспондента Семёна Пегова, написанная по просьбе комбата героической бригады «Пятнашка» Мамая. Слушаем.

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