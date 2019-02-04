Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2019
- 15:21 Пьяные бойцы ВСУ в Счастье избили продавца за русскую музыку в магазине – Марочко.
- 14:48 Луганск увековечил память убитого диверсантами полковника Анащенко.
- 13:58 Карта обстрелов 04 февраля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 05:30 «Наш враг ответит головой за каждый выстрел в мирный дом!» Песня Юлии Чичериной для бойцов ДНР и ЛНР (ФОТО, ВИДЕО).
Пьяные бойцы ВСУ в Счастье избили продавца за русскую музыку в магазине – Марочко
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Луганск увековечил память убитого диверсантами полковника Анащенко
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Карта обстрелов 04 февраля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Наш враг ответит головой за каждый выстрел в мирный дом!» Песня Юлии Чичериной для бойцов ДНР и ЛНР (ФОТО, ВИДЕО)
Военкор и ветеран ополчения ДНР Геннадий Дубовой вместе с комбатом Викингом, начальником Штаба Союза Добровольцев Донбасса и сотрудницей репортёром Еленой Павлюк побывал в гостях у народной певицы Новороссии, всеми нами любимой Юлии Чичериной.
Интервью чуть позже, а пока — ЭКСКЛЮЗИВ, подарок Юлии бойцам на передовой: песня на стихи военного корреспондента Семёна Пегова, написанная по просьбе комбата героической бригады «Пятнашка» Мамая. Слушаем.
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