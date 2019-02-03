Клим Жуков – религиозные войны, часть 7: от битвы при Брейтенфельде 1631 до Нёрдлингена 1634
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Предыдущие выпуски:
Часть 6: Битва при Белой горе 1620 г, начало Тридцатилетней войны – https://youtu.be/ICJM7kPZ0aw
Часть 5: нидерландская буржуазная революция и битва при Ньюпорте – https://youtu.be/7UUk4csP-vQ
Часть 4: первая гугенотская война во Франции – https://youtu.be/k_z8qtK5jjE
Часть 3: Шмалькальденская лига и битва при Мюльберге – https://youtu.be/evvE9uCp8R0
Часть 2: Военная революция – https://youtu.be/WMJ7G8OIc2A
Часть 1: экономика, идеология, религия – https://youtu.be/IRAfTmjnZH0
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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