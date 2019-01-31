Почему исчезают мужчины? (Познавательное ТВ, Олег Чагин)

Олег Чагин: Почему исчезают мужчины? Современная цивилизация создаёт такие условия, что из мальчиков не вырастают мужчины. Несмотря на внешние размеры и возраст они продолжают оставаться незрелыми детьми.



Северный форум “Ливадия” http://северныйфорум.рф

Сборник видео с форума: https://www.youtube.com/playlist?list…



Содержание:

0:00:00 – право сильного главнее всего

0:03:51 – выживание в замкнутом пространстве

0:08:11 – как формировался мозг человека

0:12:41 – уровни потребностей

0:17:04 – чем человек отличается от животного

0:22:15 – трагедия вожака

0:28:13 – формирование воли у мальчиков

0:34:43 – уровень мужского гормона у девочек

0:36:51 – человечество вымрет в условиях современной цивилизации

0:38:19 – как быстро превратить мужчину в животное

0:39:36 – женский адаптивный тип, женская среда

0:49:31 – как мужчине победить женщину

0:55:35 – мужчина и женщина в бизнесе

0:57:53 – чего женщина хочет от мужчины

0:59:52 – почему испортились женщины

1:00:52 – зачем придумали мировой заговор

1:04:22 – как управлять семьёй и человечеством

1:06:31 – что в людях человеческое?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cWbdPCzfaSU