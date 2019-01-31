Почему исчезают мужчины? (Познавательное ТВ, Олег Чагин)
Олег Чагин: Почему исчезают мужчины? Современная цивилизация создаёт такие условия, что из мальчиков не вырастают мужчины. Несмотря на внешние размеры и возраст они продолжают оставаться незрелыми детьми.
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Содержание:
0:00:00 – право сильного главнее всего
0:03:51 – выживание в замкнутом пространстве
0:08:11 – как формировался мозг человека
0:12:41 – уровни потребностей
0:17:04 – чем человек отличается от животного
0:22:15 – трагедия вожака
0:28:13 – формирование воли у мальчиков
0:34:43 – уровень мужского гормона у девочек
0:36:51 – человечество вымрет в условиях современной цивилизации
0:38:19 – как быстро превратить мужчину в животное
0:39:36 – женский адаптивный тип, женская среда
0:49:31 – как мужчине победить женщину
0:55:35 – мужчина и женщина в бизнесе
0:57:53 – чего женщина хочет от мужчины
0:59:52 – почему испортились женщины
1:00:52 – зачем придумали мировой заговор
1:04:22 – как управлять семьёй и человечеством
1:06:31 – что в людях человеческое?
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