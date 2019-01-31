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От космодрома до борделя

19:06. 31 января 2019 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Как вернуть культуру из творческой тусовки в народ

Чем разительно отличалась массовая культура СССР от современной. Как всенародная культурная среда стала элитной творческой тусовкой. Вся ли сфера культуры сейчас подчинена либеральной парадигме, какова альтернатива. Какие есть способы повышать свой культурный уровень и почему это необходимо делать. Об этом беседуют создатель проекта “КультБригада” Вячеслав Коновалов и главный редактор канала День Андрей Фефелов.

К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книге:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ot-kosmodroma-do-bordelya

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