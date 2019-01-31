«Ночные налётчицы». Девушки-пилоты Великой отечественной войны

Военные хроники полны историй о героических подвигах советских солдат, которые отдали свои жизни за спасение родины. Но немало среди героев войны было и женщин. На протяжении нескольких лет 46 гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк внушал страх вражеским пилотам. А состоял он из девушек в возрасте от 15 до 27 лет. Немцы прозвали их «ночными ведьмами».

Женщины вступают в бой

Идея создания женского авиационного полка принадлежала Марине Расковой. Раскова известна не только как первая женщина-пилот Красной армии, но и как первая обладательница звания Героя Советского Союза. Вскоре она стала получать телеграммы от женщин со всей страны с просьбой воевать в ее полку. Многие из них потеряли близких и мужей и хотели отомстить за их потерю. Летом 1941 года Марина отправила Иосифу Сталину письмо с просьбой сформировать воздушную эскадрилью, состоящую исключительно из женщин.

Марина Расковая. | Фото: 1-ru.info.

8 октября 1941 года 46 авиационный полк был официально создан. Таким образом, Советский Союз стал первой страной, в которой женщины стали участвовать в боевых действиях. В сжатые сроки Раскова начала формировать полк. Из более чем двух тысяч заявок она отобрала около четырехсот кандидаток. Большинство из них были молодыми девушками без летного опыта, но встречались и квалифицированные пилоты. Командование подразделением взяла на себя Евдокия Бершанская — летчица с десятилетним стажем.

Обучение будущих «ночных ведьм» в очень сжатые сроки проходило в Энгельсе — небольшом городе к северу от Сталинграда. Через несколько месяцев девушки должны были научиться тому, на что большинству солдат требовалось несколько лет. Каждый новобранец должен был тренироваться и выступать в роли пилота, штурмана и обслуживающего наземного персонала.

Обучение будущих «ночных ведьм». | Фото: LiveJournal.

Помимо сложности в тренировках, женщины столкнулись с пренебрежительным отношением со стороны военного руководства, которые считало, что такие солдаты не могут нести никакой ценности в ходе войны. «Командирам не нравилось, что юные девушки выходят на передовую. Война — это мужское дело», — отмечала впоследствии одна из летчиц.

Военные трудности

Неподготовленная к женщинам-летчикам армия смогла предоставить им скудные ресурсы. Летчицы получили военную форму от солдат-мужчин. Наибольшие трудности женщины испытывали с ботинками. Им приходилось засовывать в них одежду и другие материалы, чтобы обувь хоть как-то держалась на ноге.

Военные трудности. | Фото: news.rambler.ru.

Военная техника, которая выдавалась полку, была еще хуже. Армия предоставила в распоряжение «ночных ведьм» устаревшие бипланы У-2, которые последние годы использовались только в качестве учебных машин. Фанерный самолет не подходил для реального боя и не мог защитить от вражеских обстрелов. Летая по ночам, женщины страдали от переохлаждения и сильного ветра.

В суровые российские зимы самолеты становились такими холодными, что прикосновение к ним буквально разрывало оголенную кожу. Вместо радаров и радиоприемников они были вынуждены использовать подручные инструменты: линейки, ручные компасы, фонарики и карандаши.

Длинные ночи

Бипланы У-2 одновременно могли перевозить только две бомбы, поэтому чтобы нанести больший ущерб немецкой армии, в бой каждую ночь отправлялись от восьми до восемнадцати самолетов. Большой вес снарядов вынуждал летчиц летать на меньших высотах, что делало их более легкой мишенью — отсюда их ночные миссии.

Длинные ночи. | Фото: aviator.guru.

Экипаж самолета состоял из двух женщин: пилота и штурмана. По данным Novate.ru, на боевую задачу всегда вылетало группа бипланов. Первые привлекали внимание немцев, которые светом прожекторов освещали намеченную цель, а последние — на холостом ходу плавно подлетали к месту бомбардировки.

Нацисты боялись и ненавидели советских летчиц. Любой солдат, сбивший самолет «ночных ведьм», автоматически получал престижную медаль Железного Креста. Прозвище «ночные ведьмы» закрепилось за 46 полком из-за характерного свиста деревянных бипланов, который напоминал звук метлы. Этот звук — единственное, что выдавало их самолеты. Бипланы были слишком малы, чтобы их не было видно на радаре. Они летали как призраки в темном небе.

Группа У-2 летит на задание. | Фото: Юга.ру.

Последний полет «ночных ведьм» состоялся 4 мая 1945 года в нескольких километрах от Берлина. Всего самолеты 46 гвардейского полка в общей сложности совершили более 23 тысяч боевых вылетов. Лётчицами было сброшено более 3 тысяч тонн бомб, 26 тысяч зажигательных снарядов. За годы Великой Отечественной войны 23 участниц полка были удостоены звания Героя Советского союза. Столь эффективное участие женщин во время войны до сих пор является беспрецедентным случаем в мировой истории.