Александр Харламенко о Венесуэле и социализме. По-живому

Программе “По-живому” ровно год. Поздравляем с этим небольшим событием вас и себя. Наверное, мы имеем право называться первой ютуб-коммуной, поскольку даже спустя год и полсотни выпусков не изменили стартовому принципу. Программа снимается добровольцами, за счет их свободного времени, на их личную технику. Перечислю их хотя бы по именам: Сергей, Сергей, Гелиос, Константин, Николай… Спасибо вам. И спасибо всем, кто смотрит и поддерживает.



Сегодня мы приготовили для вас разговор с Александром Харламенко, директором Научно-информационного центра Института Латинской Америки РАН.



Содержание беседы:

0:41 Чем на этот раз все может закончиться в Венесуэле?

5:36 Насколько устойчива система власти в Венесуэле?

7:41 Про нефтедоллары и государственный капитализм

15:06 Пример Венесуэлы – “козырь” в руках правых?

22:43 Что сейчас обещает социализм людям и возможен ли он в отдельной стране?

28:33 Возможна ли гражданская война в Венесуэле?

31:57 Какова судьба Кубы в случае падения Венесуэлы?

34:45 Что стоит за термином «Тройка тираний»?

37:47 Будут ли вмешиваться в возникший кризис Россия и Китай?

46:54 Нужно ли поддерживать “свою” буржуазию в борьбе с зарубежной буржуазией?

49:43 Есть ли выход из венесуэльского кризиса?



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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VhWkNOvmCJY