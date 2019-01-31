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Александр Харламенко о Венесуэле и социализме. По-живому

19:12. 31 января 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Программе “По-живому” ровно год. Поздравляем с этим небольшим событием вас и себя. Наверное, мы имеем право называться первой ютуб-коммуной, поскольку даже спустя год и полсотни выпусков не изменили стартовому принципу. Программа снимается добровольцами, за счет их свободного времени, на их личную технику. Перечислю их хотя бы по именам: Сергей, Сергей, Гелиос, Константин, Николай… Спасибо вам. И спасибо всем, кто смотрит и поддерживает.

Сегодня мы приготовили для вас разговор с Александром Харламенко, директором Научно-информационного центра Института Латинской Америки РАН.

Содержание беседы:
0:41 Чем на этот раз все может закончиться в Венесуэле?
5:36 Насколько устойчива система власти в Венесуэле?
7:41 Про нефтедоллары и государственный капитализм
15:06 Пример Венесуэлы – “козырь” в руках правых?
22:43 Что сейчас обещает социализм людям и возможен ли он в отдельной стране?
28:33 Возможна ли гражданская война в Венесуэле?
31:57 Какова судьба Кубы в случае падения Венесуэлы?
34:45 Что стоит за термином «Тройка тираний»?
37:47 Будут ли вмешиваться в возникший кризис Россия и Китай?
46:54 Нужно ли поддерживать “свою” буржуазию в борьбе с зарубежной буржуазией?
49:43 Есть ли выход из венесуэльского кризиса?

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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VhWkNOvmCJY

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