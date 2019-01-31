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25 км высокогорной трассы и 6 специальных задач. 1-й день самого экстремального конкурса АрМИ-2019

13:01. 31 января 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OI025aXay24

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