Памятка мирному населению в период информационной войны

Распечатать и выучить наизусть

1.Любая война закончится.2.Каждый народ состоит из разных людей. Не все участвуют в войне — не стоит оскорблять всех подряд.3.Политики договорятся, а ты останешься с теми помоями, которыми ты обливал «своих идеологических противников».4.Во время войны врут ВСЕ. Не распространяй информацию, в истинности которой не уверен на 101% (или не можешь проверить). Если хочешь что-то написать, пиши только о том, что видел своими глазами. Это честно. Остальное — участие во вранье.5.Хочешь высказать свое отношение к политике — выскажи, при этом не обязательно кого-то оскорблять.6.Не нравится мнение другого человека, но очень хочется высказаться — выскажись об этом мнении, а не об этом человеке, ведь чаще всего ты с ним лично не знаком.7.Ненавидеть незнакомых тебе людей — это патология.8.Взаимоотношения между людьми весьма сложны даже на уровне семьи или трудового коллектива. Между государствами всё ещё сложнее. Всё просто и понятно только дуракам. Не торопись делать выводы — не будь дураком.9.Всегда оставайся Человеком и помни пункт 1.Всем мира!Автор: Владимир Л. Худяшов

Источник: http://nashaplaneta.su/news/pamjatka_mirnomu_naseleniju_v_period_informacionnoj_vojny/2019-01-30-62709