Памятка мирному населению в период информационной войны
21:22. 30 января 2019 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Распечатать и выучить наизусть!
1.Любая война закончится.
2.Каждый народ состоит из разных людей. Не все участвуют в войне — не стоит оскорблять всех подряд.
3.Политики договорятся, а ты останешься с теми помоями, которыми ты обливал «своих идеологических противников».
4.Во время войны врут ВСЕ. Не распространяй информацию, в истинности которой не уверен на 101% (или не можешь проверить). Если хочешь что-то написать, пиши только о том, что видел своими глазами. Это честно. Остальное — участие во вранье.
5.Хочешь высказать свое отношение к политике — выскажи, при этом не обязательно кого-то оскорблять.
6.Не нравится мнение другого человека, но очень хочется высказаться — выскажись об этом мнении, а не об этом человеке, ведь чаще всего ты с ним лично не знаком.
7.Ненавидеть незнакомых тебе людей — это патология.
8.Взаимоотношения между людьми весьма сложны даже на уровне семьи или трудового коллектива. Между государствами всё ещё сложнее. Всё просто и понятно только дуракам. Не торопись делать выводы — не будь дураком.
9.Всегда оставайся Человеком и помни пункт 1.
Всем мира!
Автор: Владимир Л. Худяшов
Источник: http://nashaplaneta.su/news/pamjatka_mirnomu_naseleniju_v_period_informacionnoj_vojny/2019-01-30-62709
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Неоднозначно.