Письма: Рособрнадзор ничего не знает об образовании
Пишет Илья, студент МГУ им. М. В. Ломоносова: «Я учусь на последнем, шестом курсе МГУ им. М. В. Ломоносова на факультете ВМК (вычислительная математика и кибернетика), где готовят «математическую и компьютерную элиту» страны. К тому же я работаю сейчас программистом в топовой компании. Конечно, когда ты учишься в таком престижном вузе и имеешь такую работу, жаловаться на образование нет смысла никакого, но мне всё равно есть, что рассказать…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/rosobrnadzor.html
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
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Источник: www.youtube.com
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” Что, где, когда?”
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“И это очень страшно !”
Страшно, что пройдет еще одно поколение
и русские будут не хуже / не лучше
каких – нибудь зимбамбвийцев или даже
пигмеев или австралийских аборигенов …
Это мы, когда – то творцы чуда, первой
в истории человечества настоящей человечной
культуры (да и второй супердержавы, к слову).
J UDOV