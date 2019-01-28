Письма: Рособрнадзор ничего не знает об образовании

Пишет Илья, студент МГУ им. М. В. Ломоносова: «Я учусь на последнем, шестом курсе МГУ им. М. В. Ломоносова на факультете ВМК (вычислительная математика и кибернетика), где готовят «математическую и компьютерную элиту» страны. К тому же я работаю сейчас программистом в топовой компании. Конечно, когда ты учишься в таком престижном вузе и имеешь такую работу, жаловаться на образование нет смысла никакого, но мне всё равно есть, что рассказать…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/rosobrnadzor.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: www.youtube.com