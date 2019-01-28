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Письма: Рособрнадзор ничего не знает об образовании

20:44. 28 января 2019 Просмотров - 175 2 коммент. Опубликовал:

Пишет Илья, студент МГУ им. М. В. Ломоносова: «Я учусь на последнем, шестом курсе МГУ им. М. В. Ломоносова на факультете ВМК (вычислительная математика и кибернетика), где готовят «математическую и компьютерную элиту» страны. К тому же я работаю сейчас программистом в топовой компании. Конечно, когда ты учишься в таком престижном вузе и имеешь такую работу, жаловаться на образование нет смысла никакого, но мне всё равно есть, что рассказать…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/rosobrnadzor.html

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 2913 2659
    жора шапов 28 января 2019 в 20:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    ” Что, где, когда?”

    Ответить
  • 2372 1880
    Juryi 28 января 2019 в 21:39 Ссылка Пометить
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    “И это очень страшно !”
    Страшно, что пройдет еще одно поколение
    и русские будут не хуже / не лучше
    каких – нибудь зимбамбвийцев или даже
    пигмеев или австралийских аборигенов …

    Это мы, когда – то творцы чуда, первой
    в истории человечества настоящей человечной
    культуры (да и второй супердержавы, к слову).

    J UDOV

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