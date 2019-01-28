Математика. Лекция 5. Теория вероятности и математическая статистика. Часть 1
20:45. 28 января 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Для чего помещается эта лекция? Не только для того, чтобы читатели ознакомились или освежили в памяти принципы и формулы работы при оценке вероятности наступления тех или иных событий, сколько привлечь внимание к самому образовательному каналу:„Образование для всех”.
На нём множество самых разных по тематике и качеству лекций. Особый интерес в смысле минимальной политизации и идеологизации предмета представляют, безусловно, лекции по математике, физике и языкознанию.
Что мы и рекомендуем читателю. Как говорится, вам и карты в руки.
***
На нём множество самых разных по тематике и качеству лекций. Особый интерес в смысле минимальной политизации и идеологизации предмета представляют, безусловно, лекции по математике, физике и языкознанию.
Что мы и рекомендуем читателю. Как говорится, вам и карты в руки.
***
Источник: ss69100.livejournal.com