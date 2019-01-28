Кибердиктатура: покарать могут каждого

Вначале новости. Социальная сеть «Фейсбук» запустила новые правила — с целью сделать себя еще прозрачнее.

Соцсеть отныне будет «ограничивать распространение контента, признанного ложным независимыми фактчекерами». Страницы, которые «независимые фактчекеры» (то есть те, кто проверяет информацию на соответствие истине) признают носителями неправды, — будут преследовать на постоянной основе.

Сама сеть описывает это так: «Прежде всего, его (контента. — Прим. авт.) распространение сокращается. В «Ленте новостей» он будет ниже и будет сопровождаться «похожими статьями» от экспертов по проверке фактов.

При попытке поделиться таким контентом люди увидят, что по нему есть дополнительная информация. Аналогичное уведомление они получат, если поделились контентом до того, как он был оценен экспертом по проверке фактов.

Также «Фейсбук» «примет меры в отношении страниц и доменов, систематически распространяющих контент с оценкой «Ложь». Чем чаще такие страницы и домены нарушают правила, тем меньше их контент будет распространяться. При систематическом нарушении правил они будут лишены возможности монетизации контента и размещения рекламы».

При этом Экспертам Правды Facebook будет дана широчайшая свобода объявлять нарушением правды вообще все любое.

Например, оценка «Ложь»: «основные утверждения в контенте не соответствуют фактам».

Оценка «Смесь»: «контент или основное утверждение в нем представляет собой смесь достоверных и недостоверных фактов, вводит в заблуждение или не отражает всю полноту фактов».

Оценка «Ложный заголовок»: «в статье написана правда, но факты в заголовке неточны».

Легко понять, что не существует статьи, новости и телесюжета, которые нельзя было бы признать виновными по крайней мере по пункту «не отражает всю полноту фактов». Поскольку ни одна статья вообще не отражает всей полноты фактов. В том числе, естественно, и та, которую вы сейчас читаете.

То есть перед нами просто пояснение: любые СМИ и любых людей, вызывающих раздражение у «держателей истины», отныне в соцсети будут гнобить. И жаловаться некуда и бессмысленно.

Кстати, кто эти эксперты, все понимающие в истине?

Насчет России Fаcebook ничего не сообщает, а вот во Франции, например, это агентство France-Presse (AFP). То самое, которое буквально на днях вышло с заголовком «Парад в память снятия Блокады вызывает гнев в Санкт-Петербурге». Или которое распространило фейк о якобы ультиматуме одной из центральноафриканских группировок о «выводе российских войск». В США главный по правде, естественно, Reuters и так далее.

С такими стражами истины, безусловно, любые материалы пресловутых «вражеских СМИ» типа RT и Sputnik будут репрессироваться на конвейерной основе. А вместо них будет настоящая, сертифицированная Правда — поскольку она будет исходить от тех, кто назначен ее контролером и арбитром.

…Что во всем этом по-настоящему важно.

То, что следом за осознанием могущества соцсетей (и шире — вообще Интернета. — Прим. авт.) со стороны государств неизбежно придет период жесточайшего закручивания гаек, — предсказывалось давно. И сегодня мы наблюдаем всего лишь воплощение этой неизбежности в жизнь.

Сильные государства, если можно так выразиться, национализируют собственное медиапространство — и, разумеется, по возможности будут стараться захватить и контролировать чужое.

Помните времена, когда прогрессивное человечество хихикало над «великим китайским файерволлом», за которым живет какой-то собственный суверенный китайский интернет — с собственным поисковиком, собственными соцсетями, собственными контролерами содержания и так далее?

Ну так вот. Как сейчас становится очевидно, — Китай просто опередил на годы это самое прогрессивное человечество, а сейчас оно резко бросилось догонять. Руководителей Facebook и Google таскают на допросы в конгресс США, заставляя доказывать, что они «на стороне свободного мира» (это не мы придумали, это цитата из конгрессмена Маккарти).

Те клянутся, что да. И в доказательство слишком набравших популярность блогеров, «врагов свободы», даже американцев вроде Алекса Джонса — свободные международные соцсети просто стирают из своей реальности.

Количество наказаний и блокировок российских СМИ и просто пользователей со стороны зарубежных соцсетей вообще никакому учету не поддается.

Вывод прост: любая страна, имеющая волю к самостоятельности, — в ближайшее время будет неизбежно вынуждена либо заставить играть «международные сети» по своим правилам, либо отгораживаться от них и обзаводиться собственным, глубоко национальным интернетом.

Понятно, что это бесконечно далеко от прекраснодушных прогнозов двадцатилетней давности — о том, что «Сеть будет пространством настоящей, ничем не ограниченной свободы».

Сеть, разумеется, не могла оставаться им хоть сколько-нибудь долгое время: как только выяснилось, что это орудие и его можно использовать, — в нем сразу же обязаны были появиться и преступники, и полицейские, и государственные кибервойска. И, в конце концов, киберграницы с патрулями, отстреливающими нарушителей.

Нам на этом этапе остается, пожалуй, только радоваться тому, что наша страна не относится к маленьким и слабым, с которыми гиганты могут себе позволить не считаться.

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Виктор Мараховский