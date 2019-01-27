Яньшаньский карьер и китайские мегалиты

Вблизи китайского города Нанкин расположен древний каменный Яньшаньский карьер, прославившийся наличием гигантской незавершённой стелы, вырубка которой была прекращена во времена правления императора Юнлэ в начале XV века. В сравнении с другими строительными проектами Юнлэ, такими, как Флот Чжэн Хэ и Запретный город, стела была одним из самых наиболее амбициозных и захватывающих проектов.

Яньшаньский карьер был разработан ещё во времена < ![CDATA[ ]]> VI династии< ![CDATA[]]>. После того, как < ![CDATA[ ]]> Чжу Юаньчжан< ![CDATA[]]> (император Хунъу) в 1368 году основал династию < ![CDATA[ ]]> Мин< ![CDATA[]]>, город Нанкин стал столицей его империи. Яньшаньский карьер стал основным источником камня для крупных строительных проектов, которые изменили облик Нанкина. В 1405 году сын Хунъу, < ![CDATA[ ]]> император Юнлэ< ![CDATA[]]> якобы приказал в карьере вырубить гигантскую стелу, чтобы поставить её у < ![CDATA[ ]]> Мавзолея Сяолин< ![CDATA[]]> для своего умершего отца.

Согласно устоявшимся канонам возведения китайских мемориальных стел, были приготовлены три отдельные части: прямоугольное основание (пьедестал), тело стелы и головная часть стелы (корона, украшенная драконами).

Три незавершённых части стелы по-прежнему находятся в Яньшаньском карьере. Они частично отделены от скалы. Размеры и приблизительная масса этих фрагментов следующие:

Один из мегалитов — основание стелы достигает 16 метров в высоту, его длина — 30,3 м, толщина – 13 м, а масса около 16250 тонн!

Второй мегалит — тело стелы имеет длину 49,4 м (такой должна быть высота этого фрагмента, если бы стела была установлена), ширину — 10,7 м, и массу около 8800 тонн!

Третий мегалит — головная часть стелы имеет овальную форму и достигает 10,7 метров в высоту, ширина его — 20,3 м, толщина — 8,4 м, масса около 6120 тонн!

По мнению экспертов, если бы стела была закончена, и её составные части собраны вместе, то высота стелы могла составлять 73 метра, (что эквивалентно современной 25-этажке), общей массой около 31170 тонн!

Объём проделанной работы просто поражает. Все мегалиты высечены из монолитной скальной породы и по методу строительства очень похожи на скальные храмы в < ![CDATA[ ]]> Лалибелле< ![CDATA[]]>. Только в Яньшаньском карьере всё пространство вокруг мегалитов расчищено, а вертикальные стены близлежащих скал обработаны. Если это каменоломня, зачем вынимать всё породу и обрабатывать отвесные скалы, прикладывая колоссальные усилия?

На многих мегалитах высечены изображения голов, лап и хвостов драконов. Все три мегалита имеют у основания вырубленные ниши прямоугольной формы, которые у двух монументов сквозные. На поверхности овального мегалита имеется 14 высеченных каменных выступов.

Неправдоподобная официальная версия:

Согласно версии археологов, после того, как большая часть работы была проделана, архитекторы вдруг осознали, что им не по силам переместить гигантские блоки из Яньшаня до Мавзолея Сяолин, не говоря уже о том, чтобы установить их. В результате проект был заброшен.

Императору Хунъу была сооружена 9-метровая стела — самая высокая в Нанкине.

Исследовав Яншаньские мегалиты, альтернативные историки заметили интересные особенности. Второй мегалит комплекса (тело стелы) сверху имеет вытянутую прямоугольную форму с примерным соотношением сторон 1:10. Он хорошо виден из космоса и высечен по азимуту 40.3 градуса. Этот азимут в этой конкретной точке задаёт направление на < ![CDATA[ ]]> Теотиуакан< ![CDATA[]]>. Расстояние от Яншаньской плиты до Теотиуакана составляет 13 тыс. км.

Кроме того, линия Яншаньская плита – Теотиуакан проходит точно через < ![CDATA[ ]]> Ангкор< ![CDATA[]]>. А самый большой монолит (основание стелы) своим левым вертикальным краем указывает на священную гору австралийских аборигенов – < ![CDATA[ ]]> Улуру< ![CDATA[]]>.

Некоторые исследователи предполагают, что при создании мегалитов Яньшаня применялись технологии, связанные с размягчением камня.

— Мегалиты были изготовлены по пластичной технологии, подтверждением тому имеются выступы, где камень предположительно подвергался размягчению и тёмные подтёки, выделяющиеся из камня, как признак того, что камень плавили???

— На овальном камне видны отпечатки от длинного прямого предмета, который, возможно, образовался в результате вдавливания, как след от машины, которая изготовила этот мегалит.

Непонятно, как древние строители собирались вывозить тысячетонные «заготовки» для сооружения стелы императору. Сложно поверить, что начиная работы по вырубке гигантских мегалитов, китайские строители были настолько несообразительными, чтобы не подумать о методах их транспортировки и установки. Работали, работали… и вдруг поняли – не поднять

Сам же император Хунъу в 1381 году начал строительство для себя мавзолея на склоне лесистой горы < ![CDATA[ ]]> Цзыцзиньшань< ![CDATA[]]> («Гора Пурпурного Золота»), примыкающей к историческому центру Нанкина. (Сегодня этот мавзолей известен как Мавзолейный комплекс Сяолин.) В соответствии с принципами < ![CDATA[ ]]> фэн шуй< ![CDATA[]]>, место для захоронения было выбрано к югу от главного пика горы. Хунъу был не первым императором, сделавший такой выбор: почти на том же самом месте более тысячи лет до него был похоронен император < ![CDATA[ ]]> Сунь Цюань< ![CDATA[]]>.