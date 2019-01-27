Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2019

В рамках КШУ в ДНР показали как функционирует мобильный медпункт

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Школа в Александровке на передовых позициях ДНР

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На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме (ФОТО)

В городе Украинске на оккупированной Киевом территории ДНР в результате взрыва газового баллона в квартире пострадали трое человек. Об этом сообщает пресс-служба местной оккупационной полиции. «Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в дом», — подчеркивается в сообщении. При этом уточняется, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка дома, а также ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Всех их доставили в медицинские учреждения с термическими ожогами І-III степеней. Вспыхнувший в результате взрыва пожар не могли потушить в течение часа. Читайте также: Страшные кадры: взрыв газа в кафе под Саратовом, 40 пострадавших — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

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Для детей из прифронтового района ДНР устроили праздник

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72-я бригада ВСУ выведена из Донбасса после потери половины личного состава

Из Киева приходят сообщения о выводе с так называемой Светлодарской дуги подразделений 72-й омбр ВСУ. Речь о вооружённом формировании, носящем название «им. Чёрных Запорожцев». Командование 72-й омбр публикует заметку в Фейсбуке о том, что представители бригады «вернулись в пункт постоянной дислокации». Речь идёт о городе Белая Церковь (Киевская область).

Из пафосного материала на странице бригады в соцсети:

“Героическую и прославленную в боях в/ч встречал Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко и высшее военное руководство. Белоцерковцы встречали своих защитников цветами и многотысячными возгласами благодарности”.

Особенно «впечатляет» заявление о «многотысячных возгласах».



После возвращения военнослужащих бригады в Белую Церковь появились обращающие на себя внимание публикации украинских волонтёров. Так, на странице Юрия Мысягина в Фейсбуке говорится о том, что 72-я омбр ВСУ за период чуть больше года «растеряла почти половину своего личного состава». Вину волонтёры возлагают на комбрига Татуся.



Из публикации:

“Проблемы с комплектованием есть у многих бригад ВСУ, но так быстро на ровном месте потерять почти половину личного состава, как 72-я под командованием комбрига Татуся – это реальная катастрофа. В чем же причина, почему? Ведь сейчас не 14-15 год, нет тяжёлых боестолкновений, почти не работает артиллерия, нет больших боевых потерь”.

Далее задавшийся вопросом сам на него и отвечает. Заявлено, что такой командир бригады не достоин не только торжественной встречи верховным главкомом и жителями города, но даже обычного рукопожатия. Как заявлено человеком, относящим себя к украинскому волонтёрскому корпусу, комбриг использует «солдафонский стиль», а потому «люди просто бегут из 72-й».



Отмечается, что комбригом вывезены с линии соприкосновения 140 противотанковых ежей, которые устанавливались близ посёлка Николаевка 128-й бригадой. Вывозили ежи в пункты приёма металла грузовиками, грузили прямо у линии соприкосновения автокраном. При этом на картах заградительные укрепления с наличием ежей по-прежнему отмечены.



На данный момент от численности личного состава омбр осталось около 40%. Это ещё и притом, что изначально бригада имела недокомлект примерно в 20% от нужного числа военнослужащих.



Волонтёр:

“Боюсь, что после выхода в в ППД (пункт постоянной дислокации, прим. “ВО”) бригаде с таким комбригом через некоторое время останется не более 20% людей”.

При этом заявлено, что комбриг позволял себе непозволительное по той простой причине, что его супругой является племянница заместителя начальника Генштаба ВСУ.

источник

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Донбасс: Священная война, Моторола, Гиви, Мозговой и другие Герои на фронтовых картинах (ФОТО)

«Русская Весна» знакомит читателей с творчеством художника Алексея Крюкова, который пишет картины на тему войны на Донбассе, он проводил выставки по данной теме в «Международном фонде славянской письменности и культуры», в Академии противопожарной службы МЧС России, в рамках проекта «Золотой Витязь» и в других местах. Алексей Александрович Крюков родился 25 сентября 1987 года в посёлке Погар Брянской области, отец врач-рентгенолог, мать продавец. Детство и юношеские годы прошли в селе Посудичи Погарского района. С ранних лет страстно увлекался рисованием. После окончания общеобразовательной Погарской средней школы № 2 в 2004 году поступает в Брянское художественное училище, которое заканчивает в 2009 г. с красным дипломом. В 2010 году, сдав экзамены в РАЖВиЗ Ильи Глазунова, поступает и учится в мастерской портрета под руководством Заслуженного художника России Д. А. Слепушкина. 2016 год — заканчивает РАЖВиЗ Ильи Глазунова, защищается дипломной работой на тему «Ополченцы Новороссии».

«На защиту рубежей Донбасса». 2015 г. Холст/масло.

«Безмолвие. Саур-Могила». 2017 г. Х.м. Тема Донбасса в творчестве художника — горькая тема, и выбор её обоснован тем, что родственники Алексея по материнской линии живут на Дону. Художник неравнодушен к судьбе наших соотечественников и тому, что важно остаться верным своей гражданской позиции, понимая и осознавая в какой могучей стране мы живём, не разделяя своих славянских братьев, мы один народ с едиными традициями, культурой, духовно-нравственными идеалами, так складывалась столетиями, волею Господа, наша многовековая история.

«Дебальцевский полдень». 2015 г. Х.м.

«Ополченец Сергей. район Дебальцева». 2015 г. Х.м.

«Портрет ополченца Николая, п. Логвиново». 2015 г. Х.м. Осенью 2015-го состоялась первая творческая поездка на Донбасс. Художник посетил опалённые войной города Дебальцево и Луганск, а также посёлки Логвиново, Изварино, общался с мирными жителями, ополченцами, писал с них этюды, делал наброски к своему будущему циклу работ по теме.

«Детство опалённое войной». 2016 г. Х.м.

«Портрет ополченца Леонида». 2015 г. Х.м. Спустя некоторое время снова возвращается в Донецк, там знакомится с заместителем командира батальона спецназа армии ДНР, писателем Захаром Прилепиным, пишет его портрет.

«Портрет Захара Прилепина. ДНР». Бумага, соус

«Портрет Киры Прилепиной. Донецк». 2017 г. Бумага, соус В 2017 году состоялась персональная выставка «Донбасс сегодня» в рамках фестиваля «Золотой Витязь» в Академии ГПС МЧС России, выставку открывал Президент фестиваля «Золотой Витязь», Директор Института культуры МЧС России, первый заместитель Председателя Общественного Совета Минкультуры РФ, народный артист России Н. П. Бурляев. «Выставка живописных полотен Алексея Крюкова посвящена борьбе нашего народа, в части святой земли русской Донецка и Луганска, которая уже встала против нашего общего врага, той части земли единой, потому что русские, украинцы, белорусы — это один народ, у нас одна мать, искусно поделили нас, и все мы видим, что там делается…» — Н. П. Бурляев.

«Портрет снайпера Андрея». 2016 г. Х.м.

«Ополченец Виталик». 2015 г. Бумага, сангина «В своих работах я стараюсь пробудить чувства любви к Родине, мобилизовать дух нации, призвать к защите своих ценностей через образы искусства, переосмыслить, кто мы на самом деле, а Новороссия — наша Родина, и какова судьба нашей Родины, такова и наша с вами судьба», — А. А. Крюков

«В минуту тишины». 2016 г. Х.м. В работах Алексея Крюкова, раскрывающих его мировоззрение, признающих ценность человеческой личности, — с полотен на нас смотрят простые люди, работяги, вынужденные взять в руки оружие и встать на защиту земли своей. Подлинная духовность в лицах воинов возникла в результате гармоничного слияния внутренней жертвенности образа с реальностью окружающей обстановки.

«Портрет танкиста Владимира Егоровича». 2015 г. Х.м.

«Ополченец Вадим». 2015 г. Х.м. Среди известных лиц ополчения — это портреты М. С. Толстых (позывной «Гиви»). Непоколебимый, решительный образ комбата смотрит в глаза зрителю, надеясь что-то донести до нас, говоря о чём-то сокровенном, поделиться той правдой, которую подчас каждый из нас ищет в себе. Жаркое донбасское солнце расплавляет броню БТР-а, находящегося за спиной воина, воздух «поджарен» и запредельно сух, будто небесное светило приблизилось к земле донельзя. Поза героя лишена всякой вычурности, по-человечески проста.

«Портрет комбата „Сомали“ М. С. Толстых» 2017 г. Х.м. Также из самых примечательных работ являются портреты комбата «Спарта» А. С. Павлова («Моторолы») и комбрига «Призрак» А. Б. Мозгового. Люди с сильным человеческим характером, яркие социальные типажи изображены исполненными энергии. Фигуры ярким силуэтом выявляют композиционную динамику, что позволяет усилить связь модели и зрителя.

«Портрет комбата „Спарты“. А. С. Павлова». 2017 г. Х.м.

«Портрет комбрига „Призрак“. А. Б. Мозгового». 2016 г. Х.м. Портрет Захара Прилепина особенно выразителен: волевой образ героя погружен в военно-полевую атмосферу, он в глубине своих раздумий после тяжелых боёв, лёгкий, серебристый, струящийся дымок от сигареты вторит композиционно-динамичному движению фигуры, игра светотени подчёркивает яркость силуэта, благодаря чему создаётся пространство в картине.

«Портрет Захара Прилепина. Раздумье». 2017 г. Х.м. Читайте также: Военные ВСУ активно сдаются в плен армии ДНР, чтобы поесть — история про суши (ВИДЕО)

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