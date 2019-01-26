Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2019

Военные ВСУ активно сдаются в плен армии ДНР, чтобы поесть — история про суши (ВИДЕО)

Военный корреспондент Александр Сладков с лёгкой иронией прокомментировал возможные последствия резонансного видео с пленным военнослужащим ВСУ, которого накормили суши в одном из ресторанов Донецка. Тема известная. Я снял сюжет (камера и звук, конечно не я, наши ребята) про украинского пленного, из 128-й горной бригады, попавшийся морпехам ДНР. И сюжет вызвал большие возмущения в Донбассе. Сюжет такой: погуляли с пленным по Донецку, сводили к памятнику Шевченко, на место гибели Александра Захарченко, показали памятник детям погибшим от рук побратимов этого пленного. А в конце накормили украинского солдата японскими суши (он до этого ел только домашнюю пищу). Хоть меня горько ругали за эти суши, и за сердобольность к пленному, но, такая реакция народа лишь обрадовала!!! Я, честно говоря, думал, что Донбасс устал от войны, и люди готовы к более-менее приемлемому компромиссу с Киевом. Нет!!! Ненависть к противнику не умерла, она клокочет. А ненависть — сильнее любви. Ненависть супермотивирует людей. Но тут выяснилась интересная тенденция: пленные пошли в ДНР бодрее. Вот уже третий за пару недель! Может быть, действительно, их суши кормить!? Или в спа водить? Читайте также: Бойцы Армии ДНР взяли в плен «элитного» диверсанта ВСУ (+ВИДЕО)

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Выстрелом из ПТУР подбит грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери — подробности (ВИДЕО)

Военнослужащий ВСУ погиб утром 25 января и еще четверо пострадали в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик на Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ. «Выстрел раздался со стороны оккупированной территории. Грузовик с военными в это время проезжал поселок Катериновка (оккупированная территория ЛНР — РВ.), который в прошлом году украинская армия взяла под свой полный контроль», — говорится в сообщении. Раненых доставили в госпиталь, их состояние врачи оценивают как стабильное. Как выяснилось позже, погибшим оказался военный капеллан Виталий, ехавший на позиции. Читайте также: Серия взрывов, ужас и паника: неизвестный терроризирует город в Китае (+ВИДЕО)

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Обычаи Донбасса

В каждой стране, городе, семье, есть свои обычаи. На них местные уже и не обращают внимания – привыкли. Кто-то 1-го мая начинает сезон купания с шашлыком у реки или моря, кто-то по пятницам играет в преферанс. За последние пять лет на Донбассе вошло в привычку готовиться к войне…

Местные уже давно не обращают внимания на гудок в начале и конце комендантского часа. А звуки выстрелов фиксируются в подсознании, как «исходящие» и «приходящие», сам в это время продолжаешь спокойно пить кофе или идти по своим делам. Иногда бывает громко, тогда на секунду-две останавливаешься, затягиваешься сигаретой поглубже, выдыхаешь и продолжаешь заниматься своим делом. Эти секунда-две, ты решаешь – опасно или так себе.

Потому никто из местных практически не обратил внимания на то, что МЧС и медики проводят учения. Здесь война, надо быть готовым отрабатывать различные ситуации до автоматизма, в нужное время, именно это и спасает жизни.

Хотя сами учения не совсем обычные. Они проводятся совместно ЛНР с ДНР. И это ПРАВИЛЬНО. Когда наступит тот самый момент, когда спасатели и медики проявят себя полностью, не будет иметь значения в ЛНР ты или в ДНР, надо дело делать. Потому они отрабатывать единый механизм работы – взаимодействие. Как военные отрабатывают совместные операции, чтобы было меньше потерь, так и мирные министерства отрабатывают свои задачи.

Учения проходят с 22-го по 25-е января. Но узнаешь об этом только из СМС, приходящих от ведомства или из украинских пабликов, в которых корежит троллей то, что мы готовы, не нервничаем и не переживаем.

Само собой идет вброс фейков, дескать «кум сестры соседки, который служит в ВСУ, позвонил своей сестре и сказал срочно уезжать, потому как вот-вот ВСУ пойдет в настоящую атаку и всем хана». Если в 15-м году это на слабонервных действовало, то сейчас только улыбку вызывает.

Проводятся учения? Ну, так хорошо. Значит, в сложной ситуации не будет растерянности, не будет беготни и ненужных вопросов. Общие учения на две Республики – вообще чудесно! Враг то общий, и если НАЧНЕТСЯ, то нападение будет на обе Республики, а значит взаимодействие – залог лучшей работы.

Вот и входит в обычаи учения, подготовка и выработка общих действий на случай войны. И если где-то «на случай войны» воспринимается как «ну чтобы было», то здесь речь именно о войне. И то, что пока не напали, не значит, что не нападут. В любом случае сжатый кулак должен ударить или пальцы ослабнут. На ТОЙ стороне это тоже понимают.

Но ТАМ совместных учений спасателей не проводят. Там готовят самолеты под загрузку, чтобы успеть вывезти как можно больше ценного, а на людей ТАМ плевать.

Но даже ТАМ понимают, что с такими обычаями, какие устанавливаются у нас, ни сдаваться, ни отступать мы не собираемся. А значит пойдем вперед. И да, спасатели и медики тоже пойдут. Пойдут потому, что ТАМ наши люди и им придется помогать. Вот и учатся работать в трудных условиях ребята.

Сергей Лебедев, Донбасс

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