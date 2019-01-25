Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2019

Брат мой по духу и оружию Андрей Савельев (позывной — «Вандал») — в период Славянской эпопеи самый юный (едва исполнилось 16 лет) боец ополчения — выполнил данное ещё в 2014-м году обещание написать книгу о русских гражданах Украины, восставших против истребляющего всё русское киевского режима.

Книга «Война в 16» издана замечательным издательством «Книжный мир». Настоятельно рекомендую.

«Вандал» — активный участник самых напряжённых и драматических событий Русской весны. В 2012 году Андрей был награждён именными часами от президента России за защиту русского флага от украинских националистов, а уже в 2014-м он вступил в Крымское ополчение.

Оттуда отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов, затем в составе подразделения «Моторолы» воевал в самом пекле — под Семёновкой.

О тех событиях я сейчас пишу цикл рассказов «Русская гемофилия», будет в цикле и рассказ, посвящённый Вандалу.

Купить книгу «Война в 16» можно сайте https://war16.ru или в издательстве «Книжный мир»» https://kmbook.ru/shop/voyna-v-16-iz-kadetov-v-divers. А также скоро в продаже в сетевых книжных магазинах.

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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»