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Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2019

15:54. 25 января 2019 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

Врачи ЛНР готовы к наплыву раненых на случай возобновления военных действий

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Минобороны Украины сообщает о потерях (ВИДЕО)

Минобороны Украины сообщает о потерях (ВИДЕО) | Русская весна

Минобороны Украины сообщает, что утром 25 января ВСУ понесли потери у линии боевого соприкосновения с ЛНР.

Украинская сторона утверждает, что автомобиль ВСУ был обстрелян в районе пос. Екатериновка, рядом с закрытым КПП «Золотое».

В результате один украинский «захисник» погиб, еще четверо ранены.

«По оперативной информации штаба операции объединённых сил, сегодня утром… российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

В ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего героя, а также его боевым собратьям.

Обстановка на линии боевого столкновения является контролируемой нашими героями из состава подразделений Объединенных сил. Слава Украине!» — сообщает представитель Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Добавим, что «коварными обстрелами сепаратистов» украинское командование традиционно объясняет все потери на линии фронта. На самом деле эти потери обусловлены исключительно глупостью, пьянством и фатальной небрежностью вояк «незалежной».

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Донбасс: «Вандал» — строитель империи (ВИДЕО)

Донбасс: «Вандал» — строитель империи (ВИДЕО) | Русская весна

Брат мой по духу и оружию Андрей Савельев (позывной — «Вандал») — в период Славянской эпопеи самый юный (едва исполнилось 16 лет) боец ополчения — выполнил данное ещё в 2014-м году обещание написать книгу о русских гражданах Украины, восставших против истребляющего всё русское киевского режима.

Книга «Война в 16» издана замечательным издательством «Книжный мир». Настоятельно рекомендую.

«Вандал» — активный участник самых напряжённых и драматических событий Русской весны. В 2012 году Андрей был награждён именными часами от президента России за защиту русского флага от украинских националистов, а уже в 2014-м он вступил в Крымское ополчение.

Оттуда отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов, затем в составе подразделения «Моторолы» воевал в самом пекле — под Семёновкой.

О тех событиях я сейчас пишу цикл рассказов «Русская гемофилия», будет в цикле и рассказ, посвящённый Вандалу.

Купить книгу «Война в 16» можно сайте https://war16.ru или в издательстве «Книжный мир»» https://kmbook.ru/shop/voyna-v-16-iz-kadetov-v-divers. А также скоро в продаже в сетевых книжных магазинах.

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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»

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Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО)

Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Спасатели МЧС и бойцы Народной милиции ДНР приняли участие в учениях по ликвидации последствий разгерметизация железнодорожной цистерны с жидким аммиаком. Учения проводились на заводе «Стирол» в Горловке.

Подробности «Русской Весне» сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики, предоставивший фото и видео с места событий.

«В соответствии с замыслом проведения командно-штабного учения 23 января 2019 года на территории ГП „СТИРОЛ” в городе Горловка произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с жидким аммиаком емкостью 56 тонн», — рассказал собеседник РВ.

Отмечается, что для ликвидации аварии были привлечены силы и средства МЧС ДНР и территориальной подсистемы Горловки во взаимодействии с подразделениями Вооружённых сил ДНР:

«Для проведения химической разведки привлечена группа радиационной, химической и биологической защиты Управления Народной милиции ДНР. С целью возможного обнаружения взрывоопасных предметов задействовано инженерно-саперное подразделение Управления НМ ДНР», — уточнили в Министерстве Чрезвычайных Ситуаций Республики.

Также во время проведения командно-штабных учений была проверена готовность эвакуационной комиссии города по развертыванию эвакуационных органов. Отработаны вопросы оказания медицинской помощи сотрудникам предприятия и населению, администрацией города подготовлен пункт временного размещения для пострадавшего населения.

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Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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