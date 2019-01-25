Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2019
- 15:28 Врачи ЛНР готовы к наплыву раненых на случай возобновления военных действий.
- 15:13 Минобороны Украины сообщает о потерях (ВИДЕО).
- 02:41 Донбасс: «Вандал» — строитель империи (ВИДЕО).
- 01:54 Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО).
Врачи ЛНР готовы к наплыву раненых на случай возобновления военных действий
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Минобороны Украины сообщает о потерях (ВИДЕО)
Минобороны Украины сообщает, что утром 25 января ВСУ понесли потери у линии боевого соприкосновения с ЛНР.
Украинская сторона утверждает, что автомобиль ВСУ был обстрелян в районе пос. Екатериновка, рядом с закрытым КПП «Золотое».
В результате один украинский «захисник» погиб, еще четверо ранены.
«По оперативной информации штаба операции объединённых сил, сегодня утром… российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.
В ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего героя, а также его боевым собратьям.
Обстановка на линии боевого столкновения является контролируемой нашими героями из состава подразделений Объединенных сил. Слава Украине!» — сообщает представитель Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
Добавим, что «коварными обстрелами сепаратистов» украинское командование традиционно объясняет все потери на линии фронта. На самом деле эти потери обусловлены исключительно глупостью, пьянством и фатальной небрежностью вояк «незалежной».
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Донбасс: «Вандал» — строитель империи (ВИДЕО)
Брат мой по духу и оружию Андрей Савельев (позывной — «Вандал») — в период Славянской эпопеи самый юный (едва исполнилось 16 лет) боец ополчения — выполнил данное ещё в 2014-м году обещание написать книгу о русских гражданах Украины, восставших против истребляющего всё русское киевского режима.
Книга «Война в 16» издана замечательным издательством «Книжный мир». Настоятельно рекомендую.
«Вандал» — активный участник самых напряжённых и драматических событий Русской весны. В 2012 году Андрей был награждён именными часами от президента России за защиту русского флага от украинских националистов, а уже в 2014-м он вступил в Крымское ополчение.
Оттуда отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов, затем в составе подразделения «Моторолы» воевал в самом пекле — под Семёновкой.
О тех событиях я сейчас пишу цикл рассказов «Русская гемофилия», будет в цикле и рассказ, посвящённый Вандалу.
Купить книгу «Война в 16» можно сайте https://war16.ru или в издательстве «Книжный мир»» https://kmbook.ru/shop/voyna-v-16-iz-kadetov-v-divers. А также скоро в продаже в сетевых книжных магазинах.
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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»
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Силовики ДНР готовы к ликвидации масштабной катастрофы на крупнейшем химобъекте в Горловке (ФОТО, ВИДЕО)
Спасатели МЧС и бойцы Народной милиции ДНР приняли участие в учениях по ликвидации последствий разгерметизация железнодорожной цистерны с жидким аммиаком. Учения проводились на заводе «Стирол» в Горловке.
Подробности «Русской Весне» сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики, предоставивший фото и видео с места событий.
«В соответствии с замыслом проведения командно-штабного учения 23 января 2019 года на территории ГП „СТИРОЛ” в городе Горловка произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с жидким аммиаком емкостью 56 тонн», — рассказал собеседник РВ.
Отмечается, что для ликвидации аварии были привлечены силы и средства МЧС ДНР и территориальной подсистемы Горловки во взаимодействии с подразделениями Вооружённых сил ДНР:
«Для проведения химической разведки привлечена группа радиационной, химической и биологической защиты Управления Народной милиции ДНР. С целью возможного обнаружения взрывоопасных предметов задействовано инженерно-саперное подразделение Управления НМ ДНР», — уточнили в Министерстве Чрезвычайных Ситуаций Республики.
Также во время проведения командно-штабных учений была проверена готовность эвакуационной комиссии города по развертыванию эвакуационных органов. Отработаны вопросы оказания медицинской помощи сотрудникам предприятия и населению, администрацией города подготовлен пункт временного размещения для пострадавшего населения.
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