Провалитики, Курилы и распад ЕС

В очередном прямом эфире моей программы на радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие темы:

00:00:27 – Цифры эмиграции — правда и вымыслы;

00:09:46 — Россия в плюсе;

00:17:45 – Курилы — что в сухом остатке;

00:24:55 – Территориальная целостность России;

00:33:01 – Курилы: Россия и Япония договорились договариваться;

00:41:19 – Как Германия и Франция строят …ещё один Евросоюз.

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Источник: nstarikov.ru