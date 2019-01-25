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Провалитики, Курилы и распад ЕС

15:52. 25 января 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном прямом эфире моей программы на радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие темы:

00:00:27 – Цифры эмиграции — правда и вымыслы;
00:09:46 — Россия в плюсе;
00:17:45 – Курилы — что в сухом остатке;
00:24:55 – Территориальная целостность России;
00:33:01 – Курилы: Россия и Япония договорились договариваться;
00:41:19 – Как Германия и Франция строят …ещё один Евросоюз.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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