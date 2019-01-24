Тотальный психодел: 23 мульфильма времен СССР, которые взрывают мозг

Большую часть советских мультфильмов можно считать отдельным видом искусства. Те метафоры и абстракции, которые использовали авторы, чтобы донести до детей какие-то истины были слишком замудрены. И стандартный уже вопрос: «Что же всё-таки курили авторы?»Отдельные произведения сводили с ума даже взрослых, а что оставалось у бедных детей в головах совсем уж загадка.Происходящее на экране вообще не поддается объяснению…Упоротый робот, карающие сферы, мистер брутальность, что нужно еще?Просто мультик о птицах, казалось бы, что здесь может быть ужасного?Отличный образец сюрреализма. Абсолютно нелийненое повествование и пластилиновое исполнение делают сей шедевр очень запоминающимся.Медвежьи сны дадут фору любым человеческим.По нашему скромному мнению, чуть ли не самый безумный мульт из всех.Этакий «Солярис» для детей.Неизвестно как тогда, но сейчас мультфильм затрагивает темы дискриминации.Мультик повествует о сложностях адаптации в обществе.Серия безумных короткометражек, которые сложно забыть.Экранизация известного древнегреческого мифа.Очень-очень грустный мультфильм о жизни безобидного чудища.Чукотская сказка о чукотских монстрах.Что будет если из детской считалочки сделать мюзикл?Притча о войне показаная…спичками. Да, смотри сам.Психоделический сказ о виртуальной реальности.И еще одна экранизация, теперь уже лучшее произведение Кира Булычева.Мрачная экранизация Рэя Бредбери.Жестокая и страшная сказка.Мультик с просто чумовой песней!Когда-то этот мульт показывали всегда под Новый год.Этот мультик пугает кого угодно до сих пор. Особенно их песенки.Без этой бессмертной классики список был бы неполным.Очередной армянский шедевр о владыке морей.Мультфильм, созданный по мотивам сказки Ованесяна Туманяна.Около 800 кг пластилина использовано на создание этого мультфильма.Абсурдная поэма Александра Введенского, которую он написал после смерти отца.Ну и напоследок для выживших минутка хороших мультфильмов.Вот такой была советская мультипликация, сегодня уже не каждый сможет осилить хотя бы один шедевр. Но тогда и выбора-то не было, приходилось смотреть.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com