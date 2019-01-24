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Тотальный психодел: 23 мульфильма времен СССР, которые взрывают мозг

09:22. 24 января 2019 Просмотров - 199 Один комментарий Опубликовал:
Большую часть советских мультфильмов можно считать отдельным видом искусства. Те метафоры и абстракции, которые использовали авторы, чтобы донести до детей какие-то истины были слишком замудрены. И стандартный уже вопрос: «Что же всё-таки курили авторы?»

Отдельные произведения сводили с ума даже взрослых, а что оставалось у бедных детей в головах совсем уж загадка.

«ФРУ-89»

Происходящее на экране вообще не поддается объяснению…


«Контракт»

Упоротый робот, карающие сферы, мистер брутальность, что нужно еще?



«Крылья, ноги и хвосты»

Просто мультик о птицах, казалось бы, что здесь может быть ужасного?



«Падал прошлогодний снег»

Отличный образец сюрреализма. Абсолютно нелийненое повествование и пластилиновое исполнение делают сей шедевр очень запоминающимся.



«Медвежуть»

Медвежьи сны дадут фору любым человеческим.



«Ух ты, говорящая рыба»

По нашему скромному мнению, чуть ли не самый безумный мульт из всех.



«Контакт»

Этакий «Солярис» для детей.



«Голубой щенок»

Неизвестно как тогда, но сейчас мультфильм затрагивает темы дискриминации.



«Свирепый Бамбр»

Мультик повествует о сложностях адаптации в обществе.



«Кубик-рубик»

Серия безумных короткометражек, которые сложно забыть.



«Икар и мудрецы»

Экранизация известного древнегреческого мифа.



«Чудовище»

Очень-очень грустный мультфильм о жизни безобидного чудища.



«Келе»

Чукотская сказка о чукотских монстрах.



«Пиф-паф, ой-ой-ой»

Что будет если из детской считалочки сделать мюзикл?



«Конфликт»

Притча о войне показаная…спичками. Да, смотри сам.



«Прямое попадание»

Психоделический сказ о виртуальной реальности.



«Перевал»

И еще одна экранизация, теперь уже лучшее произведение Кира Булычева.



«Будет ласковый дождь»

Мрачная экранизация Рэя Бредбери.



«Халиф Аист»

Жестокая и страшная сказка.



«Сундук»

Мультик с просто чумовой песней!



«32 декабря»

Когда-то этот мульт показывали всегда под Новый год.



«Шкатулка с секретом»

Этот мультик пугает кого угодно до сих пор. Особенно их песенки.



«Ёжик в тумане»

Без этой бессмертной классики список был бы неполным.



«В синем море, в синей пене»

Очередной армянский шедевр о владыке морей.



«Ишь ты, масленица!»

Мультфильм, созданный по мотивам сказки Ованесяна Туманяна.



«Пластилиновая ворона»

Около 800 кг пластилина использовано на создание этого мультфильма.



«Потец»

Абсурдная поэма Александра Введенского, которую он написал после смерти отца.



«Фильм, фильм, фильм»

Ну и напоследок для выживших минутка хороших мультфильмов.



Вот такой была советская мультипликация, сегодня уже не каждый сможет осилить хотя бы один шедевр. Но тогда и выбора-то не было, приходилось смотреть.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: мультфильм, ссср
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Один комментарий»

  • 77 56
    виктор 24 января 2019 в 9:48 Ссылка Пометить
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    Отличные мультфильмы, просто смотреть их нужно включив МОЗГ. Конечно проще тупо глядеть америкосовские мульты типа том и джери или популярную сейчас свинку пепу. Фильм “Контракт” про нашу реальность, даже если указано в контракте что это бесплатно, все равно тебя наеДали.

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