Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2019
13:28. 24 января 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 12:35 Карта обстрелов 24 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 11:25 Роль Республики в воспитании детей сирот и детей оставшихся без попечения.
- 11:02 Подразделения Народной милиции отработали вводную в ходе учений МЧС ДНР.
Карта обстрелов 24 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Роль Республики в воспитании детей сирот и детей оставшихся без попечения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Подразделения Народной милиции отработали вводную в ходе учений МЧС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com