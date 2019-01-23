Бузгалин vs Попов | Марксизм и ревизионизм

Дискуссия на тему “Марксизм и ревизионизм” прошла в Доме Плеханова (СПб) 18 января 2019 года.

Участники:

- Бузгалин Александр Владимирович, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ,

директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета;

- Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор, президент Фонда рабочей академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России (РПР).



Запись: “Техноком” и “LenRu”.





Источник: www.youtube.com