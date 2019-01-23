Бузгалин vs Попов | Марксизм и ревизионизм
21:56. 23 января 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Дискуссия на тему “Марксизм и ревизионизм” прошла в Доме Плеханова (СПб) 18 января 2019 года.
Участники:
- Бузгалин Александр Владимирович, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ,
директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета;
- Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор, президент Фонда рабочей академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России (РПР).
Запись: “Техноком” и “LenRu”.
Источник: www.youtube.com