В Оленегорске разбился Ту-22М3
14:45. 22 января 2019 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал: brahman
ТАСС сообщает о катастрофе с бомбардировщиком Ту-22М3.
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.
"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", – сказал собеседник агентства.
По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман. "По предварительной информации, командир и штурман остались живы", – сказал собеседник агентства. Экипаж самолета состоит из четырех человек – командир, помощник командира, штурман и оператор, напомнил источник.
https://tass.ru/proisshestviya/6026357 – цинк
Фото-отчет 2017 года с аэродрома, где базируются Ту-22М3 https://avp23649.livejournal.com/262583.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Ну нельзя же выезжать на советских самолетах. Им же уже минимум по 30 лет!
Светлая память мужикам.
loading...
Стали больше летать, стали иногда падать, это нормально.
Этого не избежать.
Но нужно сделать выводы из произошедшего.
Мне очень жаль пилотов.