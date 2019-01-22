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В Оленегорске разбился Ту-22М3

14:45. 22 января 2019 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал:


ТАСС сообщает о катастрофе с бомбардировщиком Ту-22М3.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.
"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", – сказал собеседник агентства.
По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман. "По предварительной информации, командир и штурман остались живы", – сказал собеседник агентства. Экипаж самолета состоит из четырех человек – командир, помощник командира, штурман и оператор, напомнил источник.

https://tass.ru/proisshestviya/6026357 – цинк

Фото-отчет 2017 года с аэродрома, где базируются Ту-22М3 https://avp23649.livejournal.com/262583.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, вкс рф, катастрофы, Мурманск, Ту-22М3
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2 коммент.»

  • 164 124
    ALFA2012 22 января 2019 в 16:27 Ссылка Пометить
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    Ну нельзя же выезжать на советских самолетах. Им же уже минимум по 30 лет!
    Светлая память мужикам.

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  • 558 518
    Хан_Уман 22 января 2019 в 17:30 Ссылка Пометить
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    Стали больше летать, стали иногда падать, это нормально.
    Этого не избежать.
    Но нужно сделать выводы из произошедшего.
    Мне очень жаль пилотов.

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