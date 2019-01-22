Авторские новости 21.01.2019

У нас неравенства больше, чем народного терпения.

Топ-1: Работодателям могут разрешить самостоятельно определять продолжительность новогодних каникул.

Анатолий Вассерман: В Совете Федерации рассказали, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.

Категорически не согласен с такой идеей. Во-первых, это значит, что в погоне за производительностью работодатели сведут эти каникулы к нулю. Во-вторых, это, все равно толком ничего не даст, ведь если у разных работодателей будет разное время каникул, то те, кто выйдет раньше, не смогут работать толком из-за того, что их партнеры отсутствуют на рабочих местах. Ну и, в-третьих, это образует дополнительное неравенство, а у нас неравенства и без того больше, чем народ согласен принимать.

Топ-2: РУСАДА проанализирует заявление 13-летней спортсменки.

Анатолий Вассерман: Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заверил, что заявления 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой об употреблении запрещенных препаратов будут проанализированы. Ранее спортсменка в своем Instagram заявила, что нужно пить «правильный» допинг, как делают ее коллеги.

Допинг, конечно – дело нежелательное. Прежде всего, потому, что практически любые препараты такого рода наносят вред здоровью спортсмена. Но, на мой взгляд, нынешняя истерия вокруг допингов уже принесла спорту больше ущерба, чем сами допинги.

Топ-3: Мединский предрек исчезновение анонимности в интернете.

Анатолий Вассерман: В скором будущем анонимность в Интернете полностью исчезнет, заявил министр культуры Владимир Мединский. По его мнению, в настоящее время интернет — зона «излишне свободная» и нуждающаяся в регулировании.

Да. Действительно, анонимность в интернете провоцирует излишне резкие высказывания. На мой взгляд, интернет – это такое же общественное пространство, как, например, городская улица. И если ты на улице не размахиваешь кулаками, то и в интернете не следует.

Топ-4: В Госдуме предложили выплачивать некурящим работникам повышенные премии.

Анатолий Вассерман: В Госдуме предложили выплачивать некурящим работникам повышенные премии. По словам парламентария, от вредной привычки страдает не только здоровье сотрудника, но производительность его труда.

На мой взгляд, это предложение нелогично. Если производительность труда действительно страдает, то у курящих автоматически будут премии меньше, чем у некурящих. Но, по крайней мере, это предложение было высказано вслух и у нас появилась возможность его содержательно опровергнуть. В этом смысле лучше уж пусть парламентарии говорят то, что думают, чем пытаются, исходя из каких-то своих, неверных, но не озвученных предположений, действовать, так сказать, на других направлениях.

Топ-5: Число миллиардеров за последние десять лет удвоилось.

Анатолий Вассерман: Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в прошлом году достигло 2208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. Данные были озвучены в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.

Последние десять лет весь мир прибывает в Великой депрессии, второй после той, которая началась в 1929 году и закончилась только со Второй мировой войной. Как известно, в кризис страдают почти все, и только очень немногие имеют возможность подняться на чужом несчастье. Ну, надо, правда, принять во внимание, что доллар нынче тоже уже не тот, что десять лет назад. Но, тем не менее, реально состояние этих людей существенно возросло и, как показывает весь мировой опыт, такая высокая степень неравенства оборачивается замедлением экономического развития. Поэтому кризис становится самоподдерживающимся. Но не думаю, что в Давосе придумают, как из него выйти.

Источник – http://nsn.fm/

Источник: vassermans.ru