К чему может привести списание 9 миллиардов рублей долгов в Чечне

Колумнист «КП.ру» Григорий Бовт — о весьма интересном прецеденте, который создал суд в северо-кавказской республике.

Произошло невероятное. По иску прокуратуры Чечни компания «Газпром межрегионгаз Грозный» должна списать долги населения этой республики по платежам за газ на 9 миллиардов рублей. Основание — по этому долгу истек срок давности.

И пусть Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры. Что стало, по сути, беспрецедентным решением в современной истории нашей страны — списать все долги за газ населению целого региона.

Теперь, получается, что за газ в Чечне можно вовсе не платить?

Одним из обоснований в иске чеченской прокуратуры значится аргумент о том, что рост долгов за газ и принудительное их взыскание могут «вызвать социальную напряженность». Ясное дело. А где взыскание долгов не вызывает социальную напряженность?

В прошлом году, например, общая задолженность населения России за газ достигала 170 миллиардов рублей. Что, кстати, на те же 9 миллиардов больше, чем годом ранее.

Однако при этом, во-первых, темпы роста этих долгов по всей России замедляются. А, во-вторых, исполняемость платежей неуклонно растет в последние годы, достигнув 97–98%. То есть за газ не платят вовремя лишь максимум трое из 100 жителей России.

Где же они проживают, интересно?

Какой порядок общения с должниками по счетам за газ?

Он прост, как палка. По истечении двух месяцев неплатежей газоснабжающая организация имеет полное право отключить домовладение, а также отдельную квартиру, уведомив о том хозяев за 20 дней в письменном виде.

В данном случае очевидно, что газоснабжающая организация Чечни к этим процедурам даже не пыталась приступать, поскольку речь идет о так называемых безнадежных долгах, подлежащим списанию.

Какие долги считаются безнадежными? Те, по которым истек 3-летний срок давности. Так что, например, за 15 лет задолженность по ЖКХ с вас списать не могут, а вот за 3 года вполне даже могут. Причем, в том числе, за счет взыскания вашего имущества.

Похоже, чеченские газовики предпочитали действовать мягкими методами, подавая иски в суд, но не отключать должников от газа. Суды, в свою очередь, видимо, штамповали должные решения, однако приставы в исполнении этих решений, судя по всему, не преуспели.

Грозненский суд создал, конечно, весьма интересный прецедент.

Теперь, если в каком-либо регионе долги населения начинают зашкаливать, то, получается, местные власти могут обратиться в суд с иском, чтобы эти долги попросту списать «во избежании социальной напряженности».

Общие долги населения России за услуги ЖКХ в прошлом году достигали полтриллиона рублей! А вместе с юридическими лицами — 1,5 триллиона!

Почему все эти деньги взять и не списать чохом, скажем, решением Верховного суда? Какой огромный успех в деле укрепления социальной стабильности и любви к власти будет достигнут одним лишь росчерком пера.

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