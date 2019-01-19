По столкновению Су-34
12:48. 19 января 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По вчерашнему столкновению Су-34.
На сегодня известно, что:
1. Один пилот был спасен.
2. Двое погибли (первоначальную информацию о спасении 2-го пилота МО РФ опровергло)
3. Один еще не найден.(высказываются претензии к работе системы аварийного маячка, которая должна включаться сразу после катапультирования).
4. Самолеты числились в в/ч 77983 https://topwar.ru/83247-aerodrom-hurba.html
5. Личные данные пилотов не публикуют.
Поисково-спасательная операция в Татарском проливе продолжается. Помимо военных самолетов и кораблей, к поискам привлечены и гражданские суда.
По факту катастрофы заведено уголовное дело. Причины касания самолетов во время маневров выясняются.
Очевидные версии – ошибка пилотирования или технический сбой приведший к потере управляемости одной из машин.
Источник: colonelcassad.livejournal.com