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По столкновению Су-34

12:48. 19 января 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:


По вчерашнему столкновению Су-34.
На сегодня известно, что:

1. Один пилот был спасен.
2. Двое погибли (первоначальную информацию о спасении 2-го пилота МО РФ опровергло)
3. Один еще не найден.(высказываются претензии к работе системы аварийного маячка, которая должна включаться сразу после катапультирования).
4. Самолеты числились в в/ч 77983 https://topwar.ru/83247-aerodrom-hurba.html
5. Личные данные пилотов не публикуют.

Поисково-спасательная операция в Татарском проливе продолжается. Помимо военных самолетов и кораблей, к поискам привлечены и гражданские суда.
По факту катастрофы заведено уголовное дело. Причины касания самолетов во время маневров выясняются.
Очевидные версии – ошибка пилотирования или технический сбой приведший к потере управляемости одной из машин.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, Дальний Восток, Су-34
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