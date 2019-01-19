Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Десять фотографий. Василий Лановой

19:38. 19 января 2019 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

В гостях у Арины Шараповой легенда кино и театра, народный артист СССР Василий Лановой.
В выпускном классе средней школы он «заболел» небом и подал документы в летное военное училище. Но руководитель драмкружка при Дворце культуры завода ЗИЛ, где занимался Лановой, забрал их обратно со словами: «Будущего народного артиста не отдам!» И был прав.
Какому из киногероев Ланового возведен памятник в центре Москвы? Как ему удается носить тот же размер одежды, что и в выпускном классе школы? Почему он не был упомянут в титрах «Полосатого рейса», где так незабываемо изобразил короля пляжа? И какой его розыгрыш до сих пор вспоминают завсегдатаи курорта в Болгарии? Неожиданные признания одного из самых любимых актеров страны в программе «Десять фотографий».

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фотограф-любитель Алексей Мазурин
...и плавных ритмах, — с Василием Поленовым. На рубеже столетий пейзажный... лишь в конструктивистской фотографии XX века.Фотограф-пикториалист Мазурин активно ... Мазурин экспонирует (вне конкурса) десять фотографий, выполненных в технике платинотипии. ...
Жили мы не зря!
... сырая, масса отрывков и фотографий. Но главный её недостаток ...событий, их участником... Рассказывает Василий Иванович Афонасин ...Немцы в...во дворе базы - сгорели десять грузовиков. На следующий день...Маскхалаты им не пригодились. Десять парней и три девушки ...
Феномен Юрия Горного
... - идут по улице навстречу мне Василий Шукшин с женой Лидой. Они... специально сфотографироваться. Лонго помахал над фотографией рукой и уверенно произнес: "Да... заключалось в следующем. Испытуемому предлагались десять одинаковых пакетов, в которых находились...
Политрук Клочков. Подвиг без ретуши
...— вместо моего приказа десять человек часовых. Я ...уголовного преследования против Клочкова Василия Георгиевича не возбуждать. ...квартире дочери Василия Клочкова на видном месте фотография: маленькая... газете печатался, и фотографией увлекался... Еще строчки ...
Бэкграунд, выпуск-249 за 17 марта 2012
...кто выходит, получивши, за десять гривен, то смысл простоять 3... багаж. Но в последние десять лет мы, по мере... а на деле, показывать фотографии, потому что они отображают ту... решения. Субтитр, Александр Александрович Васильев, депутат Одесского совета: «Нужно...
Лёша из лавры
... обстановкой. Двухъярусные кровати, по десять-двенадцать в каждом зале. Воздух...», из нее выходит русоволосый могильщик Василий — полная противоположность шекспировскому. Внутри ..., которые опознавали труп по милицейским фотографиям, — и тогда на могильном ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>