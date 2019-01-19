Десять фотографий. Василий Лановой

В гостях у Арины Шараповой легенда кино и театра, народный артист СССР Василий Лановой.

В выпускном классе средней школы он «заболел» небом и подал документы в летное военное училище. Но руководитель драмкружка при Дворце культуры завода ЗИЛ, где занимался Лановой, забрал их обратно со словами: «Будущего народного артиста не отдам!» И был прав.

Какому из киногероев Ланового возведен памятник в центре Москвы? Как ему удается носить тот же размер одежды, что и в выпускном классе школы? Почему он не был упомянут в титрах «Полосатого рейса», где так незабываемо изобразил короля пляжа? И какой его розыгрыш до сих пор вспоминают завсегдатаи курорта в Болгарии? Неожиданные признания одного из самых любимых актеров страны в программе «Десять фотографий».



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Источник: www.youtube.com