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В России создадут подлодку-ледокол

09:26. 18 января 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:
Встречайте: судно, способное как ломать лед, так и уходить под него.

В России представили новую подводную лодку, способную плавать во льдах. Благодаря особой форме носа и усиленному корпусу подводная лодка будет способна проходить льды толщиной более метра и будет использоваться для обслуживания подводных добычных комплексов нефти и газа, а также для возможной подводной добычи других полезных ископаемых на шельфе Арктики.


Чертеж: СПМБМ «Малахит»​


Новую подводную лодку длиной 82 метра, способную плавать во льдах, представило конструкторское бюро «Малахит», известное как разработчик нескольких видов атомных подводных лодок ВМФ России.

Утверждается, что благодаря особой форме носа и усиленному корпусу подводная лодка способна проходить льды толщиной 1,2 метра в надводном положении. По российской классификации у судна будет ледовый класс Arc5.

Как сообщается на сайте «Малахита», подводное судно обслуживания (ПСО) предназначено для безопасной работы подо льдом вне зависимости от ледовых, волновых или ветровых условий на поверхности. Оно может использоваться как для обслуживания подводных добычных комплексов нефти и газа, так и для возможной подводной добычи других полезных ископаемых на шельфе Арктики в будущем.

В 2017 году на конференции «Арктика — территория диалога», проходившей в Архангельске, президент Владимир Путин говорил о большом экономическом потенциале арктического шельфа.

На этой же конференции еще один проектант российских подводных лодок ЦКБ «Рубин» представил свою версию гражданских атомных подводных лодок для добычи полезных ископаемых в водах Арктики. Бюро показало комплект мини-подлодок, оснащённых новым реактором мощностью 24 МВт.

Разрабатываемое «Малахитом» арктическое подводное судно обслуживания также сможет нести мини-подлодки, способные работать независимо от ПСО.

Основываясь на чертежах «Малахита», известный специалист по подводным лодкам Х. И. Саттон, управляющий порталом Covert Shores и опубликовавший несколько книг о подлодках, подготовил несколько иллюстраций того, как, по его мнению, будет выглядеть новая подводная лодка для арктического шельфа — как внутри, так и снаружи.

[внутри и снаружи…]




По его словам, большая рубка подлодки включает в себя ангар для сухого подводного аппарата. Существует три ангара для необитаемых подводных аппаратов — под килем, в носовой оконечности и на левом борту. На носу также есть большая рука-манипулятор, полностью убирающаяся внутрь. Для выхода водолазов предусмотрен люк в днище ПСО. Для них также есть гипербарическая камера для компрессии, проживания и декомпрессии.

Пока у России нет морских подводных комплексов добычи нефти и газа или других полезных ископаемых. В европейской части Арктики единственным действующим морским нефтяным месторождением является Приразломное в восточной части Баренцева моря, добыча на котором ведется с традиционной надводной платформы, хотя и ледостойкой.

В любом случае использование этих новых атомных подводных аппаратов для работы на шельфе Арктики — дело далекого будущего.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: арктика, ледокол, флот
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