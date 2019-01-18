Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2019

На фоне участившихся обстрелов со стороны украинских карателей власти ДНР и ЛНР объявили о том, что в Республиках начинаются военные учения.

Они носят исключительно оборонительный характер и позволят силовикам Народных Республик быть готовыми к любой провокации украинской стороны.

«Объявленное накануне Нового года… „рождественское” перемирие, а также высказанная украинской стороной полная приверженность режиму прекращения огня не помешали вооруженным формированиям Украины продолжить обстрелы территории ДНР с первых же часов после введения режима в действие.

За 20 дней перемирия Украина открывала огонь по Республике более 100 раз, 17 из них с применением тяжелого вооружения. Трое мирных граждан в результате таких провокационных обстрелов получили ранения разной степени тяжести…

Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов», — говорится в сегодняшнем заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

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«ВСУ регулярно нарушают „рождественское перемирие”, обстреливая территорию ЛНР.

Мы рассчитываем, что киевские власти все же одумаются и прекратят свои попытки решить конфликт военным путем… Но мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева.

В связи с (этим) считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений. Они будут носить исключительно оборонительный характер», — сообщил вчера вечером глава ЛНР Леонид Пасечник.

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