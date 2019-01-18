Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2019
- 13:55 ВАЖНО: ДНР и ЛНР начинают военные учения на фоне провокаций ВСУ.
- 04:22 Армия ДНР и «Москва-Донбасс» в прифронтовой зоне (ВИДЕО).
- 02:00 Линия фронта в ДНР: ВСУ наносят удары под Ясиноватой (ВИДЕО).
- 00:12 Украина внесла на “Миротворец” школьников и кадетов – советник Главы ЛНР.
- Вчера 22:47 “Перемирия здесь нет”, – боец НМ ДНР о ситуации под Крутой Балкой.
- Вчера 22:17 Террор продолжается: ВСУ обстреляли гражданские автомобили в ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 21:53 Как ВСУ отметили “день киборга” стрельбой по позициям ДНР.
- Вчера 21:32 Порошенко раскрыл потери Сил спецопераций ВСУ на Донбассе (ВИДЕО).
ВАЖНО: ДНР и ЛНР начинают военные учения на фоне провокаций ВСУ
На фоне участившихся обстрелов со стороны украинских карателей власти ДНР и ЛНР объявили о том, что в Республиках начинаются военные учения.
Они носят исключительно оборонительный характер и позволят силовикам Народных Республик быть готовыми к любой провокации украинской стороны.
«Объявленное накануне Нового года… „рождественское” перемирие, а также высказанная украинской стороной полная приверженность режиму прекращения огня не помешали вооруженным формированиям Украины продолжить обстрелы территории ДНР с первых же часов после введения режима в действие.
За 20 дней перемирия Украина открывала огонь по Республике более 100 раз, 17 из них с применением тяжелого вооружения. Трое мирных граждан в результате таких провокационных обстрелов получили ранения разной степени тяжести…
Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов», — говорится в сегодняшнем заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.
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«ВСУ регулярно нарушают „рождественское перемирие”, обстреливая территорию ЛНР.
Мы рассчитываем, что киевские власти все же одумаются и прекратят свои попытки решить конфликт военным путем… Но мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева.
В связи с (этим) считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений. Они будут носить исключительно оборонительный характер», — сообщил вчера вечером глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Армия ДНР и «Москва-Донбасс» в прифронтовой зоне (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР и Международная волонтёрская группа «Москва-Донбасс» доставили новогодние подарки детям, живущим всего в посёлке Мичурино, расположенном всего в двух километрах от линии фронта.
Каждый ребёнок посёлка Мичурина получил по килограмму конфет к праздникам.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Линия фронта в ДНР: ВСУ наносят удары под Ясиноватой (ВИДЕО)
Корреспонденты пресс-службы Народной милиции ДНР посетили передовые рубежи обороны Республики в районе Ясиноватой, и там стали свидетелями очередной провокации со стороны киевских оккупантов.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления НМ ДНР.
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Украина внесла на “Миротворец” школьников и кадетов – советник Главы ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Перемирия здесь нет”, – боец НМ ДНР о ситуации под Крутой Балкой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Террор продолжается: ВСУ обстреляли гражданские автомобили в ДНР (ВИДЕО)
Украинские оккупанты с завидным упорством продолжают террор мирных жителей Донбасса.
На той же самой трассе, где 10 января прямым попаданием был уничтожен служебный автомобиль с работниками предприятия «Вода Донбасса», украинские террористы минометным огнем повредили еще два гражданских автомобиля.
В ходе обстрела, который корректировался с беспилотного летательного аппарата, было выпущено более двадцати мин. Несмотря на тяжелейшие условия, работники «Воды Донбасса» продолжают свою работу по снабжению водой как территории подконтрольной ДНР, так и временно оккупированных Украиной частей Республики.
Особо следует отметить, что огонь велся с позиций той же 93-й ОМБр ВСУ, которая также ответственна за уничтожение гражданского грузовика «Белаз», санитарного автомобиля НМ ДНР и хлебного фургона в районе Докучаевска.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как ВСУ отметили “день киборга” стрельбой по позициям ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко раскрыл потери Сил спецопераций ВСУ на Донбассе (ВИДЕО)
За время войны на Донбассе погибли 70 военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.
Об этом рассказал президент Украины Пётр Порошенко во время визита в 142-й учебно-тренировочный центр ССО в Житомирской области.
«К сожалению, 70 боевых побратимов положили свою жизнь за Украину», — сказал Порошенко.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Порошенко утвердил эмблему ССО ВСУ.
На видео с 2.10
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