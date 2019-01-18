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Проблема Курил – США отвлекают внимание японцев

18:49. 18 января 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.politnavigator.net

США используют территориальный вопрос о Курильских островах, как способ создать напряженность в отношениях Японии и её соседей.

Об этом во время встречи с читателями в ДНР рассказал российский общественный и политический деятель, писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«МИД России сделал заявление, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, что переговоры по заключению мирного договора возможны только после этого. Но ведь Япония давно признала итоги этой войны. Она подписала безоговорочную капитуляцию, она подписала Сан-Францисский мирный договор, поэтому мне не всегда понятно, что наш МИД требует.

Почему японцы спорят со всеми из-за каких-то островов? Потому что для США это, во-первых, отличный способ создать напряженность в отношениях Японии со своими соседями, во-вторых, это способ отвлечь от реально насущной проблемы, а именно – нахождения американских войск на территории этой страны», – отметил Стариков.

Автор: Владимир Гладков

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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