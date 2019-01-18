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Китай создаёт армию гениев. Сергей Савельев

19:02. 18 января 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

Умные никому не нужны?

Доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев разоблачает современные научные мифы и рассказывает о том, как мыслит человек. Что прежде всего отличает человека от животного. Почему невозможно создание искусственного интеллекта. Почему у генетиков при огромном финансировании так мало достижений. Кто и как тормозит технический прогресс в России. Какими способами происходит имитации научной деятельности. Как каллиграфия помогает формировать сложные нейронные связи. Какая тенденция современного образования является наиболее опасной для мышления человека.

Удивительные факты и новые экспериментальные данные по генетике, система развития мозга и интеллекта – в книгах:

Код Бога. Лингвистико-волновая генетика, Гаряев Пётр Петрович

Японская система развития интеллекта и памяти. Программа «60 дней», Рюта Кавашима

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Технологии эволюции. От деградации к развитию здоровья ребенка в системе образования, Базарный Владимир Филиппович

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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