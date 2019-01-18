Эти непонятные курильские танцы

В очередном горячем эфире моей программы на радио «Комсомольская правда» речь пошла о непонятных танцах российской дипломатии с японскими «партнерами». Иногда кажется, что кое у кого от такого «вальса» просто начала кружиться голова. Отношения –это вообще сложная субстанция. Как, к примеру, сегодняшние турецко–американские отношения. После попытки переворота в Турции их сложно назвать теплыми. Периодически «штормит» и российско-белорусские отношения.

Обо всем этом мы и говорили в эфире…

Хронометраж:

00:00:15 – Курильские острова и суверенитет России;

00:07:38 –”Щелчок по носу” Японии от МИД России;

00:11:46 — Передача территорий РФ кому-либо это политическое самоубийство;

00:16:44 – Перспектива отношений между Россией и Японией;

00:19:15 – Дерзкое заявление США по отношению к Турции;

00:27:47 – Про восстановление Сирии;

00:31:35 – Разногласия между Беларусью и РФ;

00:36:28 – Потенциал майдана в Беларуси.

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P.S. СМИ об этой программе:

Источник: politros.com

«Изящно щелкнуть японских товарищей по носу»: Стариков оценил «дипломатический танец» Москвы и Токио Россия щелкнула Японию по носу. Так прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков последнее заявление российского МИДа, в котором Россия четко дала понять, что никакой передачи островов японской стороне не будет. Политолог назвал все перипетии, которые продолжаются между Россией и Японией уже не один месяц по поводу Курильских островов и мирного договора «дипломатическим танцем», который нужен был России для определенных целей. По словам Старикова, российский МИД сделал жесткое заявление по Курилам накануне прилета официальных лиц Токио в Москву для проведения переговоров по подписанию мирного договора. Он отметил, что это было сделано неслучайно. «Этот дипломатический танец продолжается с горбачевского времени и вот появились новые «па». Может здесь есть желание что-то получить от японцев. Мы почему-то не хотим замораживания отношений с Японией. Если мы сейчас занимаем жесткую позицию с Токио, то наши отношения двинутся к точке заморозки, а этого вероятно российские власти не хотят», – отметил эксперт. Стариков назвал передачу Курильских островов политическим самоубийством и подчеркнул, что любой политик это прекрасно понимает. «Сегодня любой политик высокого уровня, который попытается передать часть территорий Российской Федерации, просто обнулит свой рейтинг. Передача чего-либо кому-либо является политическим самоубийством. Зачем нужно было будоражить России общественность?», – подчеркнул политолог. Стариков добавил, что России совершенно не нужен мирный договор с Японией, потому что можно прекрасно существовать и взаимодействовать без него, как это было и ранее. Автор: Марина Гончарова

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Источник: nstarikov.ru