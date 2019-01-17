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Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2019

10:03. 17 января 2019 Просмотров - 535 Нет комментариев Опубликовал:

Около 80 бойцов ВСУ заболели гепатитом из-за антисанитарии в зоне “ООС” – НМ ЛНР

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Военнослужащие ВСУ пройдут обучение в американском тренировочном лагере в Европе – Безсонов

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СРОЧНО: ВСУ открыли прицельный огонь по гражданским авто в ДНР

СРОЧНО: ВСУ открыли прицельный огонь по гражданским авто в ДНР | Русская весна

Только что стало известно, что 17 января каратели ВСУ открыли прицельный миномётный огонь по селу Крутая Балка.

Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

По населенному пункту выпущено четыре мины калибром 82 мм.

В результате преступного обстрела, который корректировался при помощи БПЛА, повреждены два гражданских автомобиля марки ВАЗ, припаркованные на площадке вблизи Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ.

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Атаки на Басурина. Смогут ли информационные центры Украины победить идею Донбасса?

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Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО)

Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На полигоне в Кривом Роге (Днепропетровская область) пехотные и зенитные подразделения танковой бригады ВСУ отработали наступательные действия. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 17-й отдельной танковой бригады (ОТБр).

Ротные тактические учения пехотных подразделений сопровождались боевыми стрельбами. Украинские военнослужащие отрабатывали «выполнение задач в наступательном бою».

Также на полигоне тренировались батареи зенитного ракетно-артиллерийского подразделения. «Всушники» учились прикрывать наступающие танковые и пехотные подразделения от атак с воздуха.

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Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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В ЛНР сообщили о подрыве грузовика ВСУ на мине

В Народной милиции ЛНР сообщили о подрыве грузовой машины украинских силовиков на минном поле в районе линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Об этом доложил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что грузовик ВСУ в ходе движения вблизи линии разграничения подорвался на мине в силу незнания конкретных границ заминированной зоны, заявил Марочко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что эти сведения дошли до Луганска от источника в 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По тем сведениям, которые были получены, украинские военнослужащие в этот день праздновали очередную годовщину формирования своей бригады, в связи с этим потребляли алкогольные напитки. В результате инцидента прокиевские силовики получили травмы различной степени тяжести.

Петр Норилов

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Украина на пути в средневековье: В ВСУ создают «феодальные» отряды (ФОТО)

Украина на пути в средневековье: В ВСУ создают «феодальные» отряды (ФОТО) | Русская весна

Попалась на глаза мне одна интересная публикация, смысл которой хотелось бы уточнить и понять, что же это такое и с чем его едят. Речь пойдёт о создании в ВСУ бригад-побратимов, которые будут всячески помогать друг другу.

Для Украины событие явно беспрецедентное, как и в принципе, не имеющее аналогов в мире. Города-побратимы всем известны, всякое шефство полков и прочее — тоже понятное явление. А вот что такое полки/бригады-побратимы?

По этому поводу у меня, конечно, есть несколько предположений, правда все они далеко не лицеприятные. Поясню, что же меня напрягает во всем этом документе и шумихе, поднятой вокруг него.

Начнём по порядку. Первое, что напрягло лично меня, это рассказ о том, что сделано всё это для взаимодействия и улучшения задач по предназначению.

Переведу с военного на человеческий — они договорились взаимодействовать, помогая себе и своим побратимам.

Что же это даёт для самих частей? Они получили возможность перебрасывать ГСМ и прочие вещи и даже вооружение, не говоря уже о том, что всячески избегать проверок и прочих военных неприятностей.

Второе, что даёт такой меморандум, — возможность чётко ограничить «зоны влияния», места сборов дани с гражданских и прочее, прочее, прочее…

В общем, разделение на «ленные владения фактически завершено».

Ну и плюс корреляции в торговле ГСМ и прочим имуществом, которая значительно разнится сейчас — по-видимому, этими эмиссарами по взаимодействию будет установлена единая «такса».

Ведь многие схемы, по которым работают такие подразделения, завязаны на самый верх, ведь откаты в армии — практически завязаны, как и простое армейское командование, до самой верхушки.

В общем, забавный и не имеющий аналогов прецедент распилов, взаимодействия для краж и прочего-прочего. Самая сильная армия Европы, как обычно, показала очередной фортель. Можно сказать «здобулы»…

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»

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«Победителей не судят»: экс-комбат карателей призвал к зачистке Донбасса за неделю

«Победителей не судят»: экс-комбат карателей призвал к зачистке Донбасса за неделю | Русская весна

Военное освобождение Донбасса не может длиться пять лет, как сказал бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. Для зачистки хватит недели, заявил экс-командир карательного батальона «Киев-2» Богдан Войцеховский.

По его словам, пять лет для силового варианта возвращения территорий под контроль Украины — это очень длительный период, даже с учетом дипломатической поддержки.

«Вряд ли Запад будет столько времени закрывать глаза на происходящее на Донбассе. Как было в Хорватии? Там собрали всю силу в кулак и сделали это в течение двух-трех суток. Такой вариант можно рассматривать, а потом уже победителей не судят», — сказал каратель.

«А за что нас судить? Это наша территория», — добавил он.

На вопрос украинского журналиста, за сколько времени можно «зачистить» Донбасс, Войцеховский ответил: «Неделя».

Вместе с тем, он считает, что на данный момент войну на Донбассе можно прекратить дипломатическим путем.

«Смысл в чем, когда Россия посыплется, а это будет очень скоро, и эти непризнанные „республики“ посыплются тоже. Когда закончится их подпитка оружием, деньгами и топливом. Пока только дипломатическим путем, потому что в ином случае будет много жертв. А так эти „республики“ сами упадут в наши объятия», — озвучил он излюбленную фантазию украинских «патриотов».

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*запрещенная в РФ экстремистская организация

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«Атака» на автомобиль ВСУ — подробности

«Атака» на автомобиль ВСУ — подробности | Русская весна

Командир бригады ВСУ обвинил Народную милицию ЛНР в обстреле военного автомобиля в районе села Троицкое, чтобы скрыть подрыв машины на минном поле, установленном оккупантами. 

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«От нашего источника в 72-й отдельной механизированной бригаде нам стали известны новые подробности подрыва грузового автомобиля ВСУ. 

Так, сегодня, группа военнослужащих 72-й омбр отмечала очередную годовщину формирования бригады. После распития алкогольных напитков военнослужащие выехали на автомобиле „Урал” в ближайший магазин в н. п. Троицкое пополнить запас спиртного.

В ходе движения, ввиду незнания карт минных полей, водитель автомобиля совершил наезд на мину, в результате которого военнослужащие ВСУ получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Причиной случившегося явилось полное отсутствие контроля со стороны командиров за подчиненным личным составом, употребление спиртных напитков и нарушение требований безопасности украинскими военнослужащими. 

С целью сокрытия данного происшествия командир бригады обвинил в подрыве автомобиля подразделения НМ ЛНР, заявление которого молниеносно подхватили подконтрольные штабу «ООС» СМИ. 

При этом, сообщая в штаб оккупационных сил данные о пострадавших, комбриг Татусь скрыл информацию о троих погибших. Мы не исключаем, что эти покойники будут „списаны” на очередные выдуманные обстрелы якобы со стороны наших подразделений уже завтра».

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Экстренное заявление Армии ДНР в связи с обстрелом со стороны ВСУ

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с обстрелом со стороны ВСУ | Русская весна

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов выступил с экстренным заявлением.

Текст заявления передан «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

«Украинские вооруженные формирования продолжают терроризировать мирное население Донбасса. 

Сегодня с 21.20 до 21.50 боевики 57-й мотопехотной бригады по приказу военного преступника Мишанчука осуществили обстрел по населенному пункту Жабичево.

Противник выпустил четыре мины калибром 82 мм. Также применялось стрелковое оружие. В результате прицельного обстрела произошло возгорание домостроения. Информация о пострадавших уточняется».

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Внушительные цифры: В Минобороны Украины посчитали дезертиров

Внушительные цифры: В Минобороны Украины посчитали дезертиров | Русская весна

На Украине насчитывается 9 тыс. 268 дезертиров. Об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

В частности, комментируя законопроект № 9454, он заметил, что документом предлагается ввести понятие «приостановление военной службы».

«Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен», — сказал первый замминистра.

По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ.

«Это решение позволит доукомплектовать ВСУ на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными», — пояснил Руснак.

Также он предложил, чтобы за этими дезертирами сохранялась заработная плата и статус военнослужащего, за исключением, когда в отношении их будет вынесен обвинительный приговор.

В свою очередь председатель комитета Сергей Пашинский выступил против того, чтобы дезертирам начислялась заработная плата.

«Мы очень уважаем права человека, но я не собираюсь мириться с тем, что какой-то продажный суд кого-то оправдает, кого не было три года на службе, возвращать ему зарплату. Поэтому ко второму чтению мы должны перекрыть эти лазейки», — убежден он.

На заседании члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект 9454, который позволит доукомплектовать ВСУ почти на 10 тыс. человек вместо тех, кто дезертировал или добровольно сдался в плен.

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