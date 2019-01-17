Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2019

Попалась на глаза мне одна интересная публикация, смысл которой хотелось бы уточнить и понять, что же это такое и с чем его едят. Речь пойдёт о создании в ВСУ бригад-побратимов, которые будут всячески помогать друг другу.

Для Украины событие явно беспрецедентное, как и в принципе, не имеющее аналогов в мире. Города-побратимы всем известны, всякое шефство полков и прочее — тоже понятное явление. А вот что такое полки/бригады-побратимы?

По этому поводу у меня, конечно, есть несколько предположений, правда все они далеко не лицеприятные. Поясню, что же меня напрягает во всем этом документе и шумихе, поднятой вокруг него.

Начнём по порядку. Первое, что напрягло лично меня, это рассказ о том, что сделано всё это для взаимодействия и улучшения задач по предназначению.

Переведу с военного на человеческий — они договорились взаимодействовать, помогая себе и своим побратимам.

Что же это даёт для самих частей? Они получили возможность перебрасывать ГСМ и прочие вещи и даже вооружение, не говоря уже о том, что всячески избегать проверок и прочих военных неприятностей.

Второе, что даёт такой меморандум, — возможность чётко ограничить «зоны влияния», места сборов дани с гражданских и прочее, прочее, прочее…

В общем, разделение на «ленные владения фактически завершено».

Ну и плюс корреляции в торговле ГСМ и прочим имуществом, которая значительно разнится сейчас — по-видимому, этими эмиссарами по взаимодействию будет установлена единая «такса».

Ведь многие схемы, по которым работают такие подразделения, завязаны на самый верх, ведь откаты в армии — практически завязаны, как и простое армейское командование, до самой верхушки.

В общем, забавный и не имеющий аналогов прецедент распилов, взаимодействия для краж и прочего-прочего. Самая сильная армия Европы, как обычно, показала очередной фортель. Можно сказать «здобулы»…

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»