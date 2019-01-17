Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2019
- 15:19 Около 80 бойцов ВСУ заболели гепатитом из-за антисанитарии в зоне “ООС” – НМ ЛНР.
- 14:58 Военнослужащие ВСУ пройдут обучение в американском тренировочном лагере в Европе – Безсонов.
- 14:39 СРОЧНО: ВСУ открыли прицельный огонь по гражданским авто в ДНР.
- 14:07 Атаки на Басурина. Смогут ли информационные центры Украины победить идею Донбасса?.
- 11:53 Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:36 В ЛНР сообщили о подрыве грузовика ВСУ на мине.
- 05:00 Украина на пути в средневековье: В ВСУ создают «феодальные» отряды (ФОТО).
- 01:00 «Победителей не судят»: экс-комбат карателей призвал к зачистке Донбасса за неделю.
- Вчера 23:33 «Атака» на автомобиль ВСУ — подробности.
- Вчера 23:03 Экстренное заявление Армии ДНР в связи с обстрелом со стороны ВСУ.
- Вчера 22:18 Внушительные цифры: В Минобороны Украины посчитали дезертиров.
Около 80 бойцов ВСУ заболели гепатитом из-за антисанитарии в зоне “ООС” – НМ ЛНР
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Военнослужащие ВСУ пройдут обучение в американском тренировочном лагере в Европе – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: ВСУ открыли прицельный огонь по гражданским авто в ДНР
Только что стало известно, что 17 января каратели ВСУ открыли прицельный миномётный огонь по селу Крутая Балка.
Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
По населенному пункту выпущено четыре мины калибром 82 мм.
В результате преступного обстрела, который корректировался при помощи БПЛА, повреждены два гражданских автомобиля марки ВАЗ, припаркованные на площадке вблизи Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ.
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Атаки на Басурина. Смогут ли информационные центры Украины победить идею Донбасса?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Танковая бригада ВСУ готовится к наступлению (ФОТО, ВИДЕО)
На полигоне в Кривом Роге (Днепропетровская область) пехотные и зенитные подразделения танковой бригады ВСУ отработали наступательные действия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы 17-й отдельной танковой бригады (ОТБр).
Ротные тактические учения пехотных подразделений сопровождались боевыми стрельбами. Украинские военнослужащие отрабатывали «выполнение задач в наступательном бою».
Также на полигоне тренировались батареи зенитного ракетно-артиллерийского подразделения. «Всушники» учились прикрывать наступающие танковые и пехотные подразделения от атак с воздуха.
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В ЛНР сообщили о подрыве грузовика ВСУ на мине
В Народной милиции ЛНР сообщили о подрыве грузовой машины украинских силовиков на минном поле в районе линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Об этом доложил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что грузовик ВСУ в ходе движения вблизи линии разграничения подорвался на мине в силу незнания конкретных границ заминированной зоны, заявил Марочко.
Представитель оборонного ведомства добавил, что эти сведения дошли до Луганска от источника в 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По тем сведениям, которые были получены, украинские военнослужащие в этот день праздновали очередную годовщину формирования своей бригады, в связи с этим потребляли алкогольные напитки. В результате инцидента прокиевские силовики получили травмы различной степени тяжести.
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Украина на пути в средневековье: В ВСУ создают «феодальные» отряды (ФОТО)
Попалась на глаза мне одна интересная публикация, смысл которой хотелось бы уточнить и понять, что же это такое и с чем его едят. Речь пойдёт о создании в ВСУ бригад-побратимов, которые будут всячески помогать друг другу.
Для Украины событие явно беспрецедентное, как и в принципе, не имеющее аналогов в мире. Города-побратимы всем известны, всякое шефство полков и прочее — тоже понятное явление. А вот что такое полки/бригады-побратимы?
По этому поводу у меня, конечно, есть несколько предположений, правда все они далеко не лицеприятные. Поясню, что же меня напрягает во всем этом документе и шумихе, поднятой вокруг него.
Начнём по порядку. Первое, что напрягло лично меня, это рассказ о том, что сделано всё это для взаимодействия и улучшения задач по предназначению.
Переведу с военного на человеческий — они договорились взаимодействовать, помогая себе и своим побратимам.
Что же это даёт для самих частей? Они получили возможность перебрасывать ГСМ и прочие вещи и даже вооружение, не говоря уже о том, что всячески избегать проверок и прочих военных неприятностей.
Второе, что даёт такой меморандум, — возможность чётко ограничить «зоны влияния», места сборов дани с гражданских и прочее, прочее, прочее…
В общем, разделение на «ленные владения фактически завершено».
Ну и плюс корреляции в торговле ГСМ и прочим имуществом, которая значительно разнится сейчас — по-видимому, этими эмиссарами по взаимодействию будет установлена единая «такса».
Ведь многие схемы, по которым работают такие подразделения, завязаны на самый верх, ведь откаты в армии — практически завязаны, как и простое армейское командование, до самой верхушки.
В общем, забавный и не имеющий аналогов прецедент распилов, взаимодействия для краж и прочего-прочего. Самая сильная армия Европы, как обычно, показала очередной фортель. Можно сказать «здобулы»…
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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»
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«Победителей не судят»: экс-комбат карателей призвал к зачистке Донбасса за неделю
Военное освобождение Донбасса не может длиться пять лет, как сказал бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош. Для зачистки хватит недели, заявил экс-командир карательного батальона «Киев-2» Богдан Войцеховский.
По его словам, пять лет для силового варианта возвращения территорий под контроль Украины — это очень длительный период, даже с учетом дипломатической поддержки.
«Вряд ли Запад будет столько времени закрывать глаза на происходящее на Донбассе. Как было в Хорватии? Там собрали всю силу в кулак и сделали это в течение двух-трех суток. Такой вариант можно рассматривать, а потом уже победителей не судят», — сказал каратель.
«А за что нас судить? Это наша территория», — добавил он.
На вопрос украинского журналиста, за сколько времени можно «зачистить» Донбасс, Войцеховский ответил: «Неделя».
Вместе с тем, он считает, что на данный момент войну на Донбассе можно прекратить дипломатическим путем.
«Смысл в чем, когда Россия посыплется, а это будет очень скоро, и эти непризнанные „республики“ посыплются тоже. Когда закончится их подпитка оружием, деньгами и топливом. Пока только дипломатическим путем, потому что в ином случае будет много жертв. А так эти „республики“ сами упадут в наши объятия», — озвучил он излюбленную фантазию украинских «патриотов».
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*запрещенная в РФ экстремистская организация
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«Атака» на автомобиль ВСУ — подробности
Командир бригады ВСУ обвинил Народную милицию ЛНР в обстреле военного автомобиля в районе села Троицкое, чтобы скрыть подрыв машины на минном поле, установленном оккупантами.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«От нашего источника в 72-й отдельной механизированной бригаде нам стали известны новые подробности подрыва грузового автомобиля ВСУ.
Так, сегодня, группа военнослужащих 72-й омбр отмечала очередную годовщину формирования бригады. После распития алкогольных напитков военнослужащие выехали на автомобиле „Урал” в ближайший магазин в н. п. Троицкое пополнить запас спиртного.
В ходе движения, ввиду незнания карт минных полей, водитель автомобиля совершил наезд на мину, в результате которого военнослужащие ВСУ получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Причиной случившегося явилось полное отсутствие контроля со стороны командиров за подчиненным личным составом, употребление спиртных напитков и нарушение требований безопасности украинскими военнослужащими.
С целью сокрытия данного происшествия командир бригады обвинил в подрыве автомобиля подразделения НМ ЛНР, заявление которого молниеносно подхватили подконтрольные штабу «ООС» СМИ.
При этом, сообщая в штаб оккупационных сил данные о пострадавших, комбриг Татусь скрыл информацию о троих погибших. Мы не исключаем, что эти покойники будут „списаны” на очередные выдуманные обстрелы якобы со стороны наших подразделений уже завтра».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР в связи с обстрелом со стороны ВСУ
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов выступил с экстренным заявлением.
Текст заявления передан «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
«Украинские вооруженные формирования продолжают терроризировать мирное население Донбасса.
Сегодня с 21.20 до 21.50 боевики 57-й мотопехотной бригады по приказу военного преступника Мишанчука осуществили обстрел по населенному пункту Жабичево.
Противник выпустил четыре мины калибром 82 мм. Также применялось стрелковое оружие. В результате прицельного обстрела произошло возгорание домостроения. Информация о пострадавших уточняется».
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Внушительные цифры: В Минобороны Украины посчитали дезертиров
На Украине насчитывается 9 тыс. 268 дезертиров. Об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.
В частности, комментируя законопроект № 9454, он заметил, что документом предлагается ввести понятие «приостановление военной службы».
«Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен», — сказал первый замминистра.
По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ.
«Это решение позволит доукомплектовать ВСУ на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными», — пояснил Руснак.
Также он предложил, чтобы за этими дезертирами сохранялась заработная плата и статус военнослужащего, за исключением, когда в отношении их будет вынесен обвинительный приговор.
В свою очередь председатель комитета Сергей Пашинский выступил против того, чтобы дезертирам начислялась заработная плата.
«Мы очень уважаем права человека, но я не собираюсь мириться с тем, что какой-то продажный суд кого-то оправдает, кого не было три года на службе, возвращать ему зарплату. Поэтому ко второму чтению мы должны перекрыть эти лазейки», — убежден он.
На заседании члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект 9454, который позволит доукомплектовать ВСУ почти на 10 тыс. человек вместо тех, кто дезертировал или добровольно сдался в плен.
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