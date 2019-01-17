Энзелийская операция: Красный флот против британской пехоты

Лекция история Кирилла Назаренко о Энзелийской операции 1920 года, когда красная каспийская флотилия отбила у англичан присвоенные интервентами корабли бывшей Российской Империи, которые либо были захвачены британцами после начала интервенции на Кавказе, либо использовались белогвардейцами действовавшими на Каспии. Каспийские моряки под командованием Федора Раскольникова выбили из Эйнзели англичан и белогвардейцев, захватив все корабли, которые ранее принадлежали России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com