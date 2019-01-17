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Энзелийская операция: Красный флот против британской пехоты

16:23. 17 января 2019 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:


Лекция история Кирилла Назаренко о Энзелийской операции 1920 года, когда красная каспийская флотилия отбила у англичан присвоенные интервентами корабли бывшей Российской Империи, которые либо были захвачены британцами после начала интервенции на Кавказе, либо использовались белогвардейцами действовавшими на Каспии. Каспийские моряки под командованием Федора Раскольникова выбили из Эйнзели англичан и белогвардейцев, захватив все корабли, которые ранее принадлежали России.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1920, белые, большевики, Британия, война на море, гражданская война, каспийское море, красные, назаренко, раскольников, энзели
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