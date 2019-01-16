Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

В. Максименков: Нибиру существует!

09:44. 16 января 2019 Просмотров - 411 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: азия, Арии, астрономия, Гипотеза, история, календарь, космос, максименков, планета, расовая
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Атлантическая Аномалия», как сигнал тревоги. Началось?
Доклад Космических войск России , циркулирующий в Кремле сегодня, говорит, что один из их спутников "Космос-2469 , находящийся в настоящее время на орбите над Северной Америкой обнаружил выброс гамма излучения "беспрецедентных масштабов",испускаемый из ...
Природные катаклизмы нарастают. Объяснения, прогнозы и последствия
То, что планета в последние месяцы охвачена совершенно необычными природными аномалиями, очевидно всем. Приводить все примеры подобного рода просто невозможно. Впору ставить вопрос, где сейчас нет природных аномалий и катаклизмов.Однако, только лишь для ...
HAARP – оружие судного дня
....В настоящее время в мире существует несколько «антенных ферм», установленных среди... сообщению различных иследователей, установки ХААРП существуют также в Латинской Америке и...
Изменения на Солнце в период Галактического сдвига
... системах коммуникации и компьютерной техники. Существуют и другие феномены, связанные с...
Секретные территории - НЛО. Соседи по солнцу
Секретные территории - НЛО. Соседи по солнцу / Выпуск от 27 июля Стоит посмотреть ...Источник http://via-midgard.info/
Видео: Николай Левашов о планете X (Немезиде, Нибиру)
Источник

2 коммент.»

  • 2 2
    Александр Занин 16 января 2019 в 11:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Спасибо что занимаетесь альтернативной историей ,но честно говоря “в огороде бузина в Киеве дятька “.Вы так легко говорите о событиях в десятки и сотни тысячи лет,как будто сами жили в то время.При том , что мы всё ещё не научились вычислять время происхождения артефактов. Вы хотя бы приняли систему координат отС.М.З.Х. ,а то от ” рождества “нам менее 500 годов.За последние 400-500 лет на Земле уже вторая цивилизация с “космическим”уровнем знаний и развития технологий,при наличии артефактов.В настоящее время на Земле проживают племена с первобытно-общинным строем (кстати они такими и останутся в будущем ),но мы же не говорим ,что планета находится на уровне первобытных людей. По этому делать выводы с примитивных носителей информации ,не правильно,принимать во внимание,да обязательно.То что на Земле всегда была цивилизация ,это верно,так же и то ,что мы здесь пришельцы -потомки богов .А космические войны ,возможно , не исключаю ,но на сегодня очень мало достоверных фактов. Спасибо за проделанную работу.

    Ответить
  • 3313 1507
    XAPOH 16 января 2019 в 11:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Предполагаю, что Нибиру существовала до июля 2009 года. Это тот самый метеорит, упавший на Юпитер!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>