В. Максименков: Нибиру существует!
09:44. 16 января 2019 Просмотров - 411 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Спасибо что занимаетесь альтернативной историей ,но честно говоря “в огороде бузина в Киеве дятька “.Вы так легко говорите о событиях в десятки и сотни тысячи лет,как будто сами жили в то время.При том , что мы всё ещё не научились вычислять время происхождения артефактов. Вы хотя бы приняли систему координат отС.М.З.Х. ,а то от ” рождества “нам менее 500 годов.За последние 400-500 лет на Земле уже вторая цивилизация с “космическим”уровнем знаний и развития технологий,при наличии артефактов.В настоящее время на Земле проживают племена с первобытно-общинным строем (кстати они такими и останутся в будущем ),но мы же не говорим ,что планета находится на уровне первобытных людей. По этому делать выводы с примитивных носителей информации ,не правильно,принимать во внимание,да обязательно.То что на Земле всегда была цивилизация ,это верно,так же и то ,что мы здесь пришельцы -потомки богов .А космические войны ,возможно , не исключаю ,но на сегодня очень мало достоверных фактов. Спасибо за проделанную работу.
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Предполагаю, что Нибиру существовала до июля 2009 года. Это тот самый метеорит, упавший на Юпитер!