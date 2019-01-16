Facebook в Германии могут запретить

Как пишет британское издание The Times, Германия требует от американской компании Facebook удаления программы-шпиона, которая собирает данные о пользователях соц-сети. В случае невыполнения требований правительства, Федеральное управление по делам картелей (Federal Cartel Office, аналог антимонопольной службы) оштрафует Facebook на 10 млн. евро. Последствия дальнейшего отказа Facebook подчиняться законам Германии могут быть плачевны для всей компании на территории ФРГ.



2018 год для Facebook стал годом скандалов, связанных с утечками персональных данных пользователей. Связь американской соцсети со спецслужбами США ни для кого не секрет. ЦРУ, АНБ и ФБР пользуются всей имеющейся информацией на каждого пользователя программ Facebook, а также WhatsApp и Instagram, которые принадлежат Facebook Inc.



Но пользователей и даже акционеров компании возмущают факты торговли персональными данными людей без их согласия. А слабая защищенность программ позволяет мошенникам красть финансовые данные. Десятки миллионов пользователей Facebook пострадали от действий американской соцсети. Судебные иски на Facebook подаются один за другим в США, Европе, России.



Правительства различных стран тоже не остаются в стороне. Деятельность американской компании расследуется в десятках странах. В Италии компанию уже оштрафовали на 10 млн. евро. Власти Германии узнав, что Facebook ведет тотальный контроль за действиями пользователей соцсетей и мессенджеров, потребовала удалить шпионские программные модули. Facebook пытается отстаивать свое право следить за пользователями и не соглашается с предписанием правительства Германии.



Аналогичную позицию американская компания заняла и в России. Она явно не собирается выполнять требования российского законодательства и локализовать хранение персональных данных россиян. Штраф, который грозит Facebook в России, компания считает не существенным. Так может пора ввести штраф с «оборота»? Тогда бюджет страны пополнится не одним десятков миллионов долларов, а Facebook наконец-то поймет: законы всех стран надо исполнять.

Источник: www.e-news.su