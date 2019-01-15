Скупые черти

Протокол допроса Л.В. Николаева. 5 декабря 1934 г.

Из протокола третьего допроса Л.В. Николаева о его связях с консульствами иностранных государств в Ленинграде. 6 декабря 1934 г.

Из протокола четвертого допроса Л.В. Николаева о его связях с консульствами иностранных государств. 6 декабря 1934 г.

Протокол допроса Л.В. Николаева. 6 декабря 1934 г.

Из протокола допроса Л.В. Николаева о связи с консульствами иностранных государств. 14 декабря 1934 г.

Протокол допроса Л.В. Николаева. 20 декабря 1934 г.

Из протокола допроса Л.В. Николаева о его связи с латвийским консульством. 23 декабря 1934 г.

Еще несколько чудесных документов с "Истмата" на тему убийства Кирова.Выдержки из протоколов допроса Николаева в декабре 1934 года, где он дает показания о попытках установить связь с британским, германским и латвийским консульствами, а также просит денег и пытается выйти на связь с Троцким.5 декабря 1934 г.* * *6 декабря 1934 г. http://istmat.info/node/60594 – цинк* * *6 декабря 1934 г. http://istmat.info/node/60595 – цинк* * ** * *14 декабря 1934 г.* * * http://istmat.info/node/60599 – цинк* * *23 декабря 1934 г. http://istmat.info/node/60600 – цинкА потом рассказывают, что Николаев застрелил Кирова по личным соображениям действуя в одиночку.Само собой все больше вопросов к Ленинградскому управлению НКВД, которое не только отпустило Николаева с оружием, когда он был задержан (за что многие из работников НКВД потом поехали на Колыму), но и пропустило похождения Николаева по заграничным консульствам, когда он уже находился на учете как потенциально опасное лицо.

Источник: colonelcassad.livejournal.com