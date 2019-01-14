Россия всё больше и больше задаёт тон в глобальной политике
18:50. 14 января 2019 Просмотров - 224 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вот и расставлены точки над i в вопросе Курил. Более того, определён и вектор дальнейшего развития событий и на глобальном уровне.
В протокольной части встречи министров иностранных дел Японии и России уже просматриваются новые контуры ситуации в Дальневосточном регионе. С.В. Лавров сделал строгий выговор японцам за неверный подход к проблеме Курил, а также высказал волю России: впредь Япония должна стремиться на внешнеполитическом уровне следовать курсу, задаваемому РФ.
Отсюда следует, что американские базы в Японии доживают последние годы.
Совместной пресс-конференции двух министров не было – видимо, японцы решили не давать прессе США и Запада лишнего повода для обвинения в „предательстве” интересов Запада. Выступал один Сергей Викторович.
И снова было чётко заявлено: итоги Второй мировой войны Россия пересматривать не намерена. Читай: на Курилы, самураи, не замахивайтесь – не отколется вам. К тому же Лавров напомнил, что эти итоги зафиксированы и в уставе ООН, против чего японская сторона ничего не возразила.
И ко всей этой геополитической перестройке Россия мягко потребовала у Японии подумать насчёт изменения японской конституции. Из текста которой следует убрать упоминание о т.н. Северных территориях.
Так может разговаривать лишь будущий хозяин положения. О коем факте подчинённая, т.е. японская (и, в недалёком будущем, американская) сторона извещена.
В первом видео – протокольная часть встречи двух делегаций, во втором – краткий доклад С.В. Лаврова об итогах длительных переговоров.
Если для кого-то утверждения выше покажутся несколько оптимистичными, то поставьте себя на место Японии: они знают, что СшА рано или поздно, но их предадут. Так что, японцам оставаться один на один с накачивающим мускулы Китаем? Который ничего не забывает?!!
***
В протокольной части встречи министров иностранных дел Японии и России уже просматриваются новые контуры ситуации в Дальневосточном регионе. С.В. Лавров сделал строгий выговор японцам за неверный подход к проблеме Курил, а также высказал волю России: впредь Япония должна стремиться на внешнеполитическом уровне следовать курсу, задаваемому РФ.
Отсюда следует, что американские базы в Японии доживают последние годы.
Совместной пресс-конференции двух министров не было – видимо, японцы решили не давать прессе США и Запада лишнего повода для обвинения в „предательстве” интересов Запада. Выступал один Сергей Викторович.
И снова было чётко заявлено: итоги Второй мировой войны Россия пересматривать не намерена. Читай: на Курилы, самураи, не замахивайтесь – не отколется вам. К тому же Лавров напомнил, что эти итоги зафиксированы и в уставе ООН, против чего японская сторона ничего не возразила.
И ко всей этой геополитической перестройке Россия мягко потребовала у Японии подумать насчёт изменения японской конституции. Из текста которой следует убрать упоминание о т.н. Северных территориях.
Так может разговаривать лишь будущий хозяин положения. О коем факте подчинённая, т.е. японская (и, в недалёком будущем, американская) сторона извещена.
В первом видео – протокольная часть встречи двух делегаций, во втором – краткий доклад С.В. Лаврова об итогах длительных переговоров.
Если для кого-то утверждения выше покажутся несколько оптимистичными, то поставьте себя на место Японии: они знают, что СшА рано или поздно, но их предадут. Так что, японцам оставаться один на один с накачивающим мускулы Китаем? Который ничего не забывает?!!
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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Автор статьи спешит..