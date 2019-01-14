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Россия всё больше и больше задаёт тон в глобальной политике

18:50. 14 января 2019 Просмотров - 224 Один комментарий Опубликовал:
Вот и расставлены точки над i в вопросе Курил. Более того, определён и вектор дальнейшего развития событий и на глобальном уровне.

В протокольной части встречи министров иностранных дел Японии и России уже просматриваются новые контуры ситуации в Дальневосточном регионе. С.В. Лавров сделал строгий выговор японцам за неверный подход к проблеме Курил, а также высказал волю России: впредь Япония должна стремиться на внешнеполитическом уровне следовать курсу, задаваемому РФ.

Отсюда следует, что американские базы в Японии доживают последние годы.

Совместной пресс-конференции двух министров не было – видимо, японцы решили не давать прессе США и Запада лишнего повода для обвинения в „предательстве” интересов Запада. Выступал один Сергей Викторович.

И снова было чётко заявлено: итоги Второй мировой войны Россия пересматривать не намерена. Читай: на Курилы, самураи, не замахивайтесь – не отколется вам. К тому же Лавров напомнил, что эти итоги зафиксированы и в уставе ООН, против чего японская сторона ничего не возразила.

И ко всей этой геополитической перестройке Россия мягко потребовала у Японии подумать насчёт изменения японской конституции. Из текста которой следует убрать упоминание о т.н. Северных территориях.

Так может разговаривать лишь будущий хозяин положения. О коем факте подчинённая, т.е. японская (и, в недалёком будущем, американская) сторона извещена.

В первом видео – протокольная часть встречи двух делегаций, во втором – краткий доклад С.В. Лаврова об итогах длительных переговоров.





Если для кого-то утверждения выше покажутся несколько оптимистичными, то поставьте себя на место Японии: они знают, что СшА рано или поздно, но их предадут. Так что, японцам оставаться один на один с накачивающим мускулы Китаем? Который ничего не забывает?!!

***


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: геополитика, глобализация, лавров, Россия, ссср, США, Япония
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