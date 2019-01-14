Магнитогорск, Курилы, в Госдуме рекламируют алкоголь, США обрезают

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Двенадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Взрыв жилого дома в Магнитогорске;

- Ажиотаж вокруг обсуждения темы передачи Курильских островов Японии;

- Заявление депутата Госдумы от ЛДПР Свинцова о приобщении молодых людей к вину начиная с 16 лет;

- Роспотребнадзор запретил детям приносить домашнюю еду в школу;

- Минкомсвязи не поддержало закон о наказании за неуважение к власти;

– Бюджетный кризис в США стал самым длительным в истории;

- Кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко рассказал о своем видении урегулирования военного конфликта на Донбассе.



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