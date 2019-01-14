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Магнитогорск, Курилы, в Госдуме рекламируют алкоголь, США обрезают

19:43. 14 января 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Двенадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Взрыв жилого дома в Магнитогорске;
- Ажиотаж вокруг обсуждения темы передачи Курильских островов Японии;
- Заявление депутата Госдумы от ЛДПР Свинцова о приобщении молодых людей к вину начиная с 16 лет;
- Роспотребнадзор запретил детям приносить домашнюю еду в школу;
- Минкомсвязи не поддержало закон о наказании за неуважение к власти;
– Бюджетный кризис в США стал самым длительным в истории;
- Кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко рассказал о своем видении урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Секреты работы транснациональных корпораций и технологии управления людьми – в книге:

Чёрные буйволы бизнеса, Соколов Денис

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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