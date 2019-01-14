Изначальная таблица Менделеева включала эфир. Зачем же его исключили?
Эфир в таблице Менделеева .Мировой эфир есть субстанция ВСЯКОГО химического элемента и значит – ВСЯКОГО вещества, есть Абсолютная истинная материя как Всемирная элементообразующая Сущность.
Мировой эфир – это исток и венец всей подлинной Таблицы Менделеева, её начало и конец, – альфа и омега Периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.
В античной философии эфир (aithér-греч) наряду с землей, водой, воздухом и огнем – один из пяти элементов бытия (по Аристотелю) – пятая сущность (quinta essentia -лат.), понимаемая как тончайшая всепроникающая материя.
В конце XIX века в ученых кругах получила широкое хождение гипотеза о мировом эфире (МЭ), заполняющем все мировое пространство. Он понимался как невесомая и упругая жидкость, которая пронизывает все тела. Существованием эфира пытались объяснить многие физические явления и свойства.
Предисловие
У Менделеева было два фундаментальных научных открытия:
1 – Открытие Периодического закона в субстанции химии,
2 – Открытие взаимосвязи субстанции химии и субстанции Эфира, а именно: частицы Эфира формирует молекулы, ядра, электроны и т.д., но в химических реакциях не участвуют.
Эфир – частицы вещества размером ~ 10–100 метра (фактически – «первокирпичики» материи).
Факты. В подлинной таблице Менделеева был Эфир. Ячейка для Эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами и в нулевом ряду как главный системообразующий фактор для построения Системы химических элементов.
После смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из неё Эфир и отменив нулевую группу, тем самым, скрыв фундаментальное открытие концептуального значения.
В современных таблицах Эфира: 1 – не видно, 2 – и не угадывается (из-за отсутствия нулевой группы).
Такой целенаправленный подлог сдерживает развитие прогресса цивилизации.
Техногенные катастрофы (напр. Чернобыль и Фукусима) были бы исключены, если бы в развитие подлинной таблицы Менделеева своевременно были вложены адекватные ресурсы. Сокрытие концептуальных знаний идёт на глобальном уровне для «опускания» цивилизации.
Результат. В школах и ВУЗах преподают обрезанную таблицу Менделеева.
Оценка ситуации. Таблица Менделеева без Эфира – то же самое, что человечество без детей – прожить можно, но развития и будущего не будет.
Резюме. Если враги человечества знания скрывают, то наша задача – эти знания раскрывать.
Вывод. В старой таблице Менделеева элементов меньше, а форсайта больше, чем в современной.
Заключение. Новый уровень возможен только при изменении информационного состояния общества.
Итог. Возврат к истинной таблице Менделеева – это уже вопрос не научный, а вопрос политический.
В чем же был основной политический смысл эйнштейновского учения? Он состоял в том, чтобы любыми путями перекрыть человечеству доступ к неисчерпаемым естественным источникам энергии, которые открывало изучение свойств мирового эфира.
В случае успеха на этом пути, мировая финансовая олигархия теряла власть в этом мире, особенно в свете ретроспективы тех лет: Рокфеллеры сделали немыслимое состояние, превосходящее бюджет Соединенных Штатов, на нефтяных спекуляциях, и утрата той роли нефти, которую заняло «черное золото» в этом мире – роль крови мировой экономики – их не вдохновляла.
Не вдохновляло это и прочих олигархов – угольных и стальных королей. Так финансовый магнат Морган моментально прекратил финансирование экспериментов Николы Теслы, когда тот вплотную подошел к беспроводной передаче энергии и извлечению энергии «из ниоткуда» – из мирового эфира.
После этого обладателю огромного количества воплощенных в практику технических решений не оказывал финансовой помощи никто – солидарность у финансовых воротил как у воров в законе и феноменальный нюх на то, откуда исходит опасность. Вот поэтому против человечества и была произведена диверсия под названием «Специальная Теория Относительности».
Один из первых ударов пришелся на таблицу Дмитрия Менделеева, в которой эфир стоял первым номером, именно размышления об эфире породили гениальное прозрение Менделеева – его периодическую таблицу элементов.
Глава из статьи: В.Г. Родионов. Место и роль мирового эфира в истинной таблице Д.И. Менделеева
6. Argumentum ad rem
То, что сейчас преподносят в школах и университетах под названием «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,- откровенная ф а л ь ш и в к а .
Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник «Основы химии», VIII издание). И только спустя 96 лет забвения подлинная Таблица Менделеева впервые восстаёт из пепла благодаря публикации диссертации в журнале ЖРФМ Русского Физического Общества.
После скоропостижной смерти Д. И. Менделеева и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому Физико-Химическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева — сын друга и соратника Д. И. Менделеева по Обществу — Борис Николаевич Меншуткин.
Конечно, Меншуткин действовал не в одиночку, — он лишь выполнял заказ. Ведь, новая парадигма релятивизма требовала отказа от идеи мирового эфира; и потому это требование было возведено в ранг догмы, а труд Д. И. Менделеева был фальсифицирован.
Главное искажение Таблицы — перенос «нулевой группы» Таблицы в её конец, вправо, и введение т.н. «периодов». Подчёркиваем, что такая (лишь на первый взгляд — безобидная) манипуляция логически объяснима только как сознательное устранение главного методологического звена в открытии Менделеева: периодическая система элементов в своём начале, истоке, т.е. в верхнем левом углу Таблицы, должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагается элемент «Х» (по Менделееву — «Ньютоний»),- т.е. мировой эфир.
Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент «Х» есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.
Для подтверждения вышесказанного, предоставим слово самому Д. И. Менделееву.
«… Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу нулевую … Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною, но и Браизнером, Пиччини и другими …
Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород.
Из них обратим внимание сперва на элемент первого ряда 1-й группы. Его означим через «y». Ему, очевидно, будут принадлежать коренные свойства аргоновых газов … «Короний», плотностью порядка 0,2 по отношению к водороду; и он не может быть ни коим образом мировым эфиром.
Этот элемент «у», однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наиглавнейшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу «х», который, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его «Ньютонием» — в честь бессмертного Ньютона …
Задачу тяготения и задачи всей энергетики (!!! — В.Родионов) нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом; элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической законности» («Попытка химического понимания мирового эфира». 1905 г., стр. 27).
Д. Менделѣевъ. Попытка химическаго пониманія мірового эѳира. СПб.:1905
«Эти элементы, по величине их атомных весов, заняли точное место между галлоидами и щелочными металлами, как показал Рамзай в 1900 году. Из этих элементов необходимо образовать особую нулевую группу, которую прежде всех в 1900 году признал Еррере в Бельгии.
Считаю здесь полезным присовокупить, что прямо судя по неспособности к соединениям элементов нулевой группы, аналогов аргона должно поставить раньше элементов 1 группы и по духу периодической системы ждать для них меньшего атомного веса, чем для щелочных металлов.
Это так и оказалось. А если так, то это обстоятельство, с одной стороны, служит подтверждением правильности периодических начал, а с другой стороны, ясно показывает отношение аналогов аргона к другим, ранее известным, элементам. Вследствие этого можно разбираемые начала прилагать ещё шире, чем ранее, и ждать элементов нулевого ряда с атомными весами гораздо меньшими, чем у водорода.
Таким образом, можно показать, что в первом ряду первым перед водородом существует элемент нулевой группы с атомным весом 0,4 (быть может, это короний Ионга), а в ряду нулевом, в нулевой группе — предельный элемент с ничтожно малым атомным весом, не способным к химическим взаимодействиям и обладающий вследствие того чрезвычайно быстрым собственным частичным (газовым) движением.
Эти свойства, быть может, должно приписать атомам всепроникающего (!!! — В.Родионов) мирового эфира. Мысль об этом указана мною в предисловии к этому изданию и в русской журнальной статье 1902 года …» («Основы химии». VIII изд., 1906 г., стр. 613 и след.)
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Настоящая таблица Менделеева. Рыбников Юрий Степанович.
Запретная Физика. Теория Эфира
Источник.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Этот сайт (как эта страна) часто публикует всякую блажь без должной оценки и даже без комментариев, видимо задача оценить материал и прокомментировать, найти все ляпы и поправить заблуждения и указать на маразматический характер материала лежит на достойных читателях и активных участниках на сайте.
Что до ценности материала, то люди далёкие от химии но изучавшие оную в школе могут посмотреть на старую и новую таблицы и… может быть подумать, почему они так отличаются, это в том случае если у них есть чем думать и притом их думать в этой самой школе научили.
Также люди получившие мозги по наследству от своих предков могут почитать и удивиться, как это автор сего выдёргивает отдельные и никак не связанные логически факты из контекста и делает из них никак и ниоткуда не следующие выводы, затем “делает из мухи слона” и строит кучу обвинений обществу, в общем бредит не то во сне не то в наркотическом психозе. И вот эту глупость предлагается читать как моим уже достаточно зрелым мозгам, так и мозгам безмозглых обывателей, и что самое ужасное так это мозгам детей, только что ступающим на путь познания мира. Последнее просто преступление.
Что подумают дети? И почувствуют ли все из них, что дядя дурак?
Взрослые дяди прочитав сие должны бы задать себе вопрос: а что власть олигархов разве обусловлена отсутствием дешёвых источников энергии? а если бы у нас были источники дармовой энергии, тогда олигархи утратили бы всякую власть? Человек умный понимает, что таких источников до сих пор нет и не предвидится хоть с эфиром хоть без него, что даже если бы они были прямо здесь и прямо сейчас, то власть олигархов и власть государства нисколько бы от этого не ослабла бы, так как государство есть аппарат насилия, принципиально необходимый дабы обуздать плотно живущее население, а заодно удовлетворить жажду власти некоторых выдающихся особей, которые на самом деле просто выполняют свою объективно обусловленную условиями жизни общества роль, Это как если есть стая волков, то в ней объективно есть роль вожака, которую и занимает самый сильный. Острота и длина зубов волка вообще здесь не играет никакой роли – волки все анатомически одинаковы. Так же само нет разницы, есть ли в кармане каждого человека “вечная батарейка с неограниченным запасом энергии”, люди опять же анатомически, физически, психически и интеллектуально все одинаковы, просто у кого-то мозгов по-больше, и кто-то знаком с магией по-лучше, из них и выходят вожаки стаи.
Есть тезис исключительной важности нефти как источника энергии. Глупость полнейшая. При наличии неограниченных источников энергии чем вы замените нефть, где возьмёте пластмассы, смазочные масла, да вообще продукты нефтехимии?
Тезис сокрытия источников бесконечной и дармовой энергии не выдерживает никакой критики у человека, хоть чуть-чуть знакомого с физикой: тепло – кладбище энергии. Мы уже страдаем от производимой энергии, перегреваем Землю, изменяем погоду и среду обитания. Перепроизводство энергии на Земле – путь к апокалипсису, поэтому и только поэтому повышаются цены на энергоносители. Деньги, прибыли, олигархи, раздутые потребности – это лишь инструменты управления обществом, не более того. Жадность человека – инструмент управления, и не имеет самостоятельной ценности, как и получаемые удовольствия от жизни. Олигархам наплевать, кто и сколько выпил водки, сожрал кокса, оттрахал тёлок. Им наплевать у кого и сколько денег на счету, и кто сколько и где закопал золота, потому что имеет значение только власть, у неугодных власти всегда отберут деньги, откопают всё золото, отберут любые источники энергии и пресекут любые попытки посягания на власть. Походу кто-то действительно управляет миром, но не таким примитивным образом, как сокрытием научных знаний. Научные знания лишь инструмент, причём очень второстепенный инструмент наряду с сотней других.
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Доказательство методом “от противного” вообще очень хорошая штука. Представьте себе, что Тесла уже дал миру “источник бесконечной и бесплатной энергии из эфира” и средство “беспроводной передачи энергии куда угодно”. Этого пока что нет и не предвидится, но пусть уже есть. И что тогда? От этого олигархи сразу перестали быть олигархами? От этого наступил коммунизм, всеобщее благо и изобилие? Люди сразу полюбили друг друга, перестали убивать, воровать, отбирать друг у друга блага? Ведь людям только и не хватало для счастья, что 500Мегаватт электрической мощности на каждого и средства передать её куда угодно, правда? Тогда пускай всё это есть у каждого. Скажите на милость: человек от этого уже обут одет накормлен, напоен и счастлив? Ему больше ничего не угрожает? Он больше не будет болеть, и никто уже не будет иметь над ним никакой власти? Наш человек уже достиг всего и он в безопасности? НУ нет же! Теперь любой может направить на любого свои 500МВт и сжечь кого угодно и что угодно вокруг кого угодно! Это так и выглядит счастье человечества в понимании таких авторов?
А теперь пусть каждый генерирует себе 500МВт. Умножаем на население Земли и получаем процент от получаемой от Солнца энергии, я не делаю таких рассчётов, но когда их кто-нибудь сделает, то поймёт что будет с нашей Землёй. Или не поймёт, в сил своих умственных способностей.
Это крайности, но они как ничто другое показывают ошибочность рассуждений автора статьи и вообще пагубность подобного направления мышления при формировании мировоззрения.
Сюда ещё добавим, что Тесла ведь строил какую-то там башню, ему было нужно какое-то там финансирование. Ну пусть каждый узнал все секреты Тесла. Вам уже разрешили строить огромные башни и у вас уже есть финансирование? Пусть энергия уже передаётся беспроводным способом. Так каждый уже может её принять и использовать? Это как сейчас каждый может бесплатно подключиться к любому оператору сотовой связи и пользоваться бесплатно телефоном и интернетом?
А что, при внедрении таких (правда гипотетических) технологий вам это всё разрешат делать?
Только полный дурак может подумать, что проблемы общества в отсутствии мифических технологий, которых нет и не будет. Зачем порочить имя почившего ученого, Тесла он или другой? Зачем заниматься профанацией? Зачем писать про то, чего нет и никогда не было на самом деле?
Может быть затем, чтобы люди ищущие, искали бы ответы на свои вопросы там, где их нет, и там, где их и быть не может, но они эти люди ищущие ведь не все способны это понять.
И вот важный вывод, наверное самый важный: видимо понять самое важное настолько просто, что это может сделать любой дурак, даже верующий в “генераторы Тесла”, ведь иначе бы таких неумных людей не сбивали бы с пути истины такими низкопробными публикациями.
Путь к истине прост. Для него не нужно вообще никаких научных знаний.
Догадаться о правильной сути бытия может каждый. И получить неограниченную власть тоже может каждый, чего власть ограниченная очень сильно боится, и засырает мозги людям. Так ли это? Хрен его знает…
Очевидно лишь то, что Иван был дурак, поймал золотую рыбку и быстро порешал все вопросы, но это было в сказке.
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Частицы эфира – как пиксели физической арены мира из которой построено всё вещество и являющимися ключами к энергии другого, более высокого уровня, которая доступна только тому, кто руководствуется не сегоднящней наукой, а совестью. Или кто как называет: совесть, промысел Божий, здравомыслие, Святой Дух и т.д.