Час Бугайского. Константин Семин. Агитпроп 12.01.2019

Небольшая новогодняя открытка из Вашингтона могла бы остаться незамеченной, но поскольку опубликовала её газета “The Hill” — “Холм” — самое массовое периодическое издание из тех, что пишут для американского конгресса об американском конгрессе, такое послание трудно не заметить. “Управляя распадом России” — авторская колонка политолога Януша Бугайского.



THE HILL:

“

В реальности Россия представляет собой угасающее государство, которое маскирует свои внутренние слабости заграничными авантюрами. Экономика России стагнирует. По данным Всемирного Банка за 2017 год, по уровню ВВП на душу населения Россия занимает 62 место в мире. Сокращается даже оборонный бюджет, который едва достигает десятой доли от американского. Падающие цены на нефть, обветшание инфраструктуры, всепроникающая коррупция, западные санкции ведут к падению доходов и уровня жизни. В связи с этим нарастает конфликтный потенциал внутри общества и недовольство со стороны российских регионов.

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Обязательная приписка “мнение автора может не совпадать с мнением редакции” в данном случае кажется излишней. Мнение редакции газеты “The Hill” и мнение её влиятельной аудитории в общих чертах хорошо известно. Тем интереснее, к каким тезисам подводит читателя господин Бугайский.





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Источник: www.youtube.com