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Час Бугайского. Константин Семин. Агитпроп 12.01.2019

10:08. 12 января 2019 Просмотров - 208 2 коммент. Опубликовал:

Небольшая новогодняя открытка из Вашингтона могла бы остаться незамеченной, но поскольку опубликовала её газета “The Hill” — “Холм” — самое массовое периодическое издание из тех, что пишут для американского конгресса об американском конгрессе, такое послание трудно не заметить. “Управляя распадом России” — авторская колонка политолога Януша Бугайского.

THE HILL:

В реальности Россия представляет собой угасающее государство, которое маскирует свои внутренние слабости заграничными авантюрами. Экономика России стагнирует. По данным Всемирного Банка за 2017 год, по уровню ВВП на душу населения Россия занимает 62 место в мире. Сокращается даже оборонный бюджет, который едва достигает десятой доли от американского. Падающие цены на нефть, обветшание инфраструктуры, всепроникающая коррупция, западные санкции ведут к падению доходов и уровня жизни. В связи с этим нарастает конфликтный потенциал внутри общества и недовольство со стороны российских регионов.

Обязательная приписка “мнение автора может не совпадать с мнением редакции” в данном случае кажется излишней. Мнение редакции газеты “The Hill” и мнение её влиятельной аудитории в общих чертах хорошо известно. Тем интереснее, к каким тезисам подводит читателя господин Бугайский.


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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 13630 10568
    jackomb 12 января 2019 в 11:55 Ссылка Пометить
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    Бугайский метит на место Бзежинского, такого же местечкового жида сбежавшего с Польши в США, не чего удивительного, у еврея нет родины. Впрочем у Быкова её тоже нет, раз он так рассуждает. Да и зачем слушать какого то там голубого и дело не в сексуальной ориентации, а в самом человеке, а судя по всему Быков человечек то с изрядным душком.

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  • 2726 2488
    жора шапов 12 января 2019 в 13:42 Ссылка Пометить
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    Это давно работающая сионистская программа.

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