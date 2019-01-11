Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2019

Народная милиция доставила гуманитарный груз в храмы ЛНР

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В ВСУ показали кадры сброса гранаты с БПЛА по населённому пункту на Донбассе

В штабе НМ Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, украинские военные четырежды за прошедшие сутки нарушили достигнутое ранее перемирие, подвергнув обстрелам районы нескольких населённых пунктов на территории республики.



Ранее контактной группой, ответственной за урегулирование военного конфликта на Донбассе, был заключён договор о новом перемирии, действующем с 29 декабря прошлого года. Украина и ЛНР уже обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Сообщается, что украинские вооружённые формирования вели обстрел с применением гранатометов, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, а также разных видов стрелкового оружия.



Согласно данным ЛНР, всего по территории республики украинские силовики выпустили приблизительно 40 снарядов.



Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, начиная с 2014 года, приняла несколько соглашений, главной целью которых является деэскалация конфликта в этом регионе. Однако, несмотря на достигнутые договорённости о перемирии, обстрелы территорий республик Донбасса продолжаются.



При этом сами украинские военные и так называемые волонтёры рассказывают о новых способов “обхода” ВСУ Минских соглашений. Один из таких способов – использование беспилотников, с которых сбрасываются гранаты при зависании БПЛА в воздухе над населёнными пунктами. При этом в ВСУ заявляют, что они сбрасывают гранаты “точно в окопы боевиков”. Боевиками в Киеве называют бойцов НМ ЛНР и ДНР. И тут же демонстрируются кадры того, как работает беспилотник над населённым пунктом.



Осенняя съёмка с БПЛА ВСУ:

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На линии фронта: Армия ДНР и «Дорога Добра» (ВИДЕО)

В прифронтовых населенных пунктах жить непросто — инфраструктура повреждена, здания побиты осколками и пулями, часто не работают магазины. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР. Однако и в таких условиях остается немало семей, которые не бросили свои дома. Чтобы помочь им справится с жизненными трудностями, Народная милиция ДНР, совместно с гуманитарным фондом «Дорога добра», регулярно организовывают доставку гуманитарной помощи. В среду, 9 января, несмотря на тяжелые погодные условия, очередной груз подарков получили дети многострадального Докучаевска и поселка Ясное у самой линии соприкосновения. Стоит отметить, что ранее новогодние подарки сюда не доставлялись. Читайте также: Мёртвые «всушники» лежат на минном поле — кадры от Армии ДНР (ВИДЕО)

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Работники КП «Вода Донбасса»: по ОБСЕ укропы не стреляют

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Пострадавшие сотрудники КП «Вода Донбасса» об обстреле со стороны ВСУ

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