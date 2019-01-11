Донбасс, Турецкий гамбит и сжиженный газ

В очередном прямом эфире моей программы на радио «Комсомольская правда» обсуждались, набежавшие за первые январские дни, новости. Не забыли и 114 годовщину «кровавого воскресенья». 9 января 1905 года в столице Российской империи войска стреляли не только в рабочих. Войска стреляли в полицию, которая сопровождала колонны, идущие из рабочих районов. Было убито около десяти полицейских …

Хронометраж:

00:02:08 – Цель открытия газового терминала «Маршал Василевский» в Калининграде;

00:10:01 – Турецкий гамбит в Сирии;

00:17:44 – Дать Паспорта России, посольство в Донецк;

00:26:00 – Курилы отдавать нельзя;

00:33:19 – «Кровавое воскресенье» — заранее подготовленная провокация.

Скачать аудио

СМИ об этом эфире:

Источник: www.politnavigator.net

Стариков рассказал, почему нельзя признавать ЛДНР Москва не должна официально признавать ЛДНР как независимые государства, поскольку это не решит украинскую проблему. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Россия не должна признавать отдельно Донецкую и Луганскую республику. Нам нужна вся Украина. Если признать часть бывшего украинского государства независимыми и каким-то образом с ними взаимодействовать – включать их в свой состав или в Евразийский союз, это просто отложенная война. Это – не решение проблемы, нам нужно воссоединить в рамках одного геополитического образования весь наш народ», – заявил публицист. «России необходимо немедленно начать массовую раздачу российского гражданства жителям Донбасса. Всем желающим и достойным в течении двух месяцев. Всем, кроме фашистов. На вопрос: «Почему не признать Донбасс?» я ответил выше», – добавил Стариков. «Будем всем раздавать гражданство – кирдык нашей экономике». «Зачем человеку вся Украина? Есть неосвоенный север европейской части Сибири, Дальний Восток. Дел на три поколения минимум». «Может, ему ещё и Прибалтику с Польшей и Финляндией нужно?» – процитировал ведущий вопросы слушателей. «От Финляндии с Польшей и Прибалтикой я бы точно не отказался. Что касается того, зачем нужна территория Украины – а давайте спросим товарища Сталина, зачем он занимался такой ерундой, бился, чтобы Львов не стал польским городом, а стал украинским? Зачем он это присоединял? Наверное, был недалёкий. Давайте спросим Екатерину II, зачем она воевала за Дикое поле, присоединяла Крым, тратила народные деньги, чтобы эти ненужные территории присоединять к Российской Империи? Надо было наоборот всё отдавать и уменьшаться», – сказал Стариков. «Украина – это не ноша, это не тяжесть. Это – алмаз, это приз. Как только Украина воссоединится с Россией, она не только сможет сама себя обеспечивать, а ещё будет приносить прибыль», – подчеркнул публицист.

Источник: nation-news.ru

«Нам нужна вся Украина»: Стариков объяснил, почему России не следует признавать ЛДНР Российский публицист Николай Стариков заявил, что Россия не должна официально признавать Донецкую и Луганскую республику как независимые государства. он объяснил, что это не решит проблемы с Украиной. В эфире радио «Комсомольская правда» российский публицист Николай Стариков заявил, что Москва не должна признавать независимость ЛДНР. Об этом сообщает издание “ПолитНавигатор”. От отметил, что Россия не должна признавать отдельно Донецкую и Луганскую республику. В таком случае возникнет угроза «отложенной войны» с Киевом, а Москве нужна вся Украина. «Нам нужна вся Украина. Если признать часть бывшего украинского государства независимыми и каким-то образом с ними взаимодействовать – включать их в свой состав или в Евразийский союз, это просто отложенная война», — заметил публицист. Стариков объяснил, что нужно воссоединять народы. Он добавил, что России нужно начать раздавать российское гражданство жителям Донбасса. «Начать массовую раздачу российского гражданства жителям Донбасса. Всем желающим и достойным в течении двух месяцев. Всем, кроме фашистов», — подчеркнул Стариков.

Он назвал Украину алмазом и призом. Заметил, что в случае воссоединения Украины с Россией она сможет себя обеспечивать и будет приносить прибыль. Автор: Светлана Цимбалюк

Источник: www.dialog.ua

Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно В России вновь заговорили о планах захвата и включения в состав России не только Донбасса, но и территории всей Украины. Известный российский писатель и публицист Николай Стариков в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что немедленно должна сделать Россия для того, чтобы Украина вошла в ее состав. По мнению Старикова, Москва не должна ограничиваться территорией “Л/ДНР”, так как в таком случае лишь отсрочит большую войну и захват всей Украины. Российский писатель опубликовал план, согласно которому Москва должна немедленно начать массово раздавать российские паспорта и гражданство на Донбассе, а после приступить к оккупации Украины. Россияне рассчитывают, что после включения Украины в состав РФ украинская территория начнет приносить прибыль.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен канале

Источник: nstarikov.ru