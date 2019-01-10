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Что не так с московской медициной?

15:48. 10 января 2019 Просмотров - 46 Один комментарий Опубликовал:

Развечание мифов о столице

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о том, сколько денег тратится на медицину в Москве. Сокращаются ли больницы в Москве? Что говорят мировые рейтинговые агентства про состояние дел в столичной медицине?

Для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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Уши Машут Ослом

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 54 46
    ALFA2012 10 января 2019 в 16:00 Ссылка Пометить
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    Философ. Его только Москва интересует? А что под Новгородом закрыли больницу и народ дорогу перекрыл не считается? Да и делается все иначе, просто обрезают финансирование и закрывать не надо. Про коррупцию тоже мифы? А чего тогда больших чиновников садят и садят?

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