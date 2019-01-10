Что не так с московской медициной?

Концептуал СМИ Развечание мифов о столице

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о том, сколько денег тратится на медицину в Москве. Сокращаются ли больницы в Москве? Что говорят мировые рейтинговые агентства про состояние дел в столичной медицине?



Для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:



Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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